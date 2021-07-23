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亞泰、亞泰金屬一轉換公司債 今起預收款券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，亞泰金屬（6727）股票、亞泰金屬一轉換公司債（67271）自今(23)日起預收款券並管制撮合作業。

櫃買中心說，亞泰金屬近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自今日起10個營業日(7月23日至8月5日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對亞泰金屬及亞泰金屬公司國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

櫃買中心說，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 亞泰

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