快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

電子回神台股收漲113.54點 三大法人買超379.47億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台股今（22）日開高走高，電子股領軍上攻，貨櫃股則是持續下挫，終場以17,572.33點作收，上漲113.54點，成交量5,844.67億元；三大法人買超379.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超356.68億元，投信買超16.54億元，自營商買超（合計）6.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.21億元，自營商（避險）買超11.46億元。

台股今日以17,482.81點開高，一度拉升至17,667.38點，權值電子族群回神，尾盤大單敲進台積電（2330）、國泰金（2882），聯電（2303）秒填息，貨櫃股也有拉升，萬海（2615）翻紅，長榮（2603）、陽明（2609）打開跌停，指數收在17,572.33點，漲幅0.65%。

台股

延伸閱讀

謝金河：台股站在關鍵十字路口 投資路障待克服

台股萬八前震盪 法人教戰ETF提高投資勝率

美股收紅 法人：台股若站不回月線整理恐拉長

蔡明彰觀點：Delta恐慌台股何時止跌？ 看美國10年期公債收益率

相關新聞

交易量暴增！券商上半年大賺582億元、直逼去年全年

台股上半年價量俱增，日均值高達4,193億元，總成交值飛越48兆大關，證交所統計，全體券商6月賺133億元，推升上半年獲...

選對股死錢變活錢 看準趨勢火箭股一把抓

加權指數一度衝上歷史新高的一八○三四．一九點，且是以貨櫃航運為首的傳產、金控雙雄的金融，加上久違的龍頭台積電領軍科技股，似有三強鼎立之勢，可惜台積電法說會內容不如市場預期

蘋概股門票買了嗎？ 蘋概股就是Q3投資主旋律！

隨著新冠肺炎疫苗覆蓋率提升，全球也開始迎接解封後的消費潮，民眾壓抑已久的消費慾望一觸即發，消費力道不容小覷，經濟活動明顯轉趨熱絡，加強股市向上力道，尤其電子產品進入銷售旺季

富邦媒大漲、台灣大未沾光 林之晨：我不著急

台灣大哥大（3045）旗下momo購物（富邦媒）股價屢創新高，台灣大股價卻未沾光，隨著母憑子貴，水漲船高，台灣大總經理林...

下半年投資心法 「二刀流」趨吉避凶

今年上半年全球經濟好不容易重啟，但Delta變種病毒來勢洶洶，及美國聯準會可能收緊貨幣供給，讓投資人坎坷不安。法人建議，...

電子回神台股收漲113.54點 三大法人買超379.47億

台股今（22）日開高走高，電子股領軍上攻，貨櫃股則是持續下挫，終場以17,572.33點作收，上漲113.54點，成交量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。