電子回神台股收漲113.54點 三大法人買超379.47億
台股今（22）日開高走高，電子股領軍上攻，貨櫃股則是持續下挫，終場以17,572.33點作收，上漲113.54點，成交量5,844.67億元；三大法人買超379.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超356.68億元，投信買超16.54億元，自營商買超（合計）6.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.21億元，自營商（避險）買超11.46億元。
台股今日以17,482.81點開高，一度拉升至17,667.38點，權值電子族群回神，尾盤大單敲進台積電（2330）、國泰金（2882），聯電（2303）秒填息，貨櫃股也有拉升，萬海（2615）翻紅，長榮（2603）、陽明（2609）打開跌停，指數收在17,572.33點，漲幅0.65%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言