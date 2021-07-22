電子回神台股收漲113.54點 三大法人買超379.47億

加權指數一度衝上歷史新高的一八○三四．一九點，且是以貨櫃航運為首的傳產、金控雙雄的金融，加上久違的龍頭台積電領軍科技股，似有三強鼎立之勢，可惜台積電法說會內容不如市場預期

2021-07-22 13:21