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下半年布局 先機投資提十字箴言

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
先機環球投資全球固定收益投資董事戴維斯（Huw Davies）。圖／先機環球投資提供
先機環球投資全球固定收益投資董事戴維斯（Huw Davies）。圖／先機環球投資提供

今年下半年投資人應該如何投資布局？先機全球固定收益投資董事戴維斯（Huw Davies）表示，機會環繞著波動性，可能環繞著通膨定價、實質利率和美元走勢。不過，市場上的看法相當多元，預計下半年將會依序出現各種機會，無論是樂觀還是悲觀，重要的是投資人要更加留意全球最新的數據，「保持彈性、靈活應對市場」將是關鍵。

戴維斯指出，後疫情時代經濟復甦不同步，應留意今年下半年的經濟成長狀況，不僅是美國，也包括全球的成長情況，像是英格蘭銀行等地，已有一些小規模縮減。隨著下半年到來，如果中國和全球的成長都表現不佳，可能是Delta病毒持續影響世界各地的成長或導致全球各地重新實施限制，這麼一來對於全球復甦就更為不利了。

他說，所以美國聯準會可能不得不重新評估縮減的步伐，但很難為這個過程設定一個時間表，因為正處於一個瞬息萬變的環境。但聯準會的說法有可能再次調整，不僅評估縮減的過程，或者至少是評估在今年下半年逐漸縮減的想法，也許可能會在關於短期利率概況的敘述中看到一些校正回歸。

此外，戴維斯提醒，強勢的美元明顯可能會對全球成長展望產生一些抑制作用。他說，美元在3月的升值對全球金融市場造成一定程度的緊張，主要是創造了一個不利於全球從疫情中復甦的環境；而美元走弱才是全球復甦的關鍵要素之一，這在這波復甦當中需要看到。

戴維斯表示，短期實質利率上升導致美元升值，並可能主導資金流入美國資產，將不利於世界其他地區在這段時間內的成長。尤其是在新興市場，其導致使得新興市場經濟體表現不佳的環境。對於那些正在復甦的經濟體來說，爭取資金變得更加困難，這是因為許多新興市場仍有大量美元負債。因此先機會特別注意短天期實質利率，觀察美元可能的升值是否會造成任何緊張局勢的上升。

整體而言，戴維斯指出，「保持彈性、靈活應對市場」將是關鍵。要具備一定水準的流動性，能夠快速地調整投資部位。2020年第一季末，特別是在過去三、四個月的過程中，非常重要的是不要對復甦的發展有太多的既定想法。並且要具備彈性去適應不斷變化的環境，比如針對聯準會在6月16日會議中的意外措辭轉變，這些措詞在下半年也可能再次發生變化，或許是因為 Delta 變種病毒，或者其他一些我們沒有預料到的事件。

他說，這些因素都可能會左右全球經濟，所以未來還是充滿著許多未知數，無論是樂觀還是悲觀，重要的是投資人要更加留意全球最新的數據，在那段期間的發展保持彈性、靈活應變。

美國聯準會

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