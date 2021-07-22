戰略新板漲跌幅限制20% 掛牌首五日無漲跌幅限制

扶植創新事業發展，完善企業籌資管道，台股「戰略新板」正式開板，第一檔戰略新板登版公司由東研信超-新(6840)在7月26日開始掛牌交易，這次開板交易最重要的支持券商永豐金證券表示，戰略新板的登錄條件較一般上櫃寬鬆，股票的成長性或股價波動幅度可能較大，漲跌幅限制20％，掛牌首5日無漲跌幅限制，這是積極尋找明日之星的市場，投資人參與設有條件門檻，券商理財網頁及手機app都可以獲得看盤及下單服務。

永豐金證券指出，戰略新板讓投資人有機會比興櫃更早期挖掘到投資潛力新股，讓政府積極推動的的六大核心戰略產業、及創新企業能夠更便利進入資本市場，符合條件的企業可透過簡易公開發行程序（對於財務報告及內部控制制度專審期間等要求簡化），並需要二家以上券商推薦，但無設立年限、獲利能力、股權分散等申請條件要求，縮短並降低新創企業進入資本市場之前置作業成本及時間，讓新創企業有迅速茁壯的機會。

永豐金（2890）證券表示，從戰略新板發掘明日之星，甚至成為孕育出獨角獸的搖籃，這類公司的股票成長性或股價波動幅度可能較大。在交易制度方面與一般上櫃股票大致相同，採自動撮合成交機制，並導入推薦證券商擔任流動量提供者，開、收盤採集合交易；盤中時段採逐筆交易；最低交易單位1000股；漲跌幅限制20%，掛牌首5日無漲跌幅限制；不得當沖、信用交易、借券/賣出。

要成為戰略新板的投資人，自然人需具有2年以上投資經驗，且淨資產達1,000萬元或最近2年度平均所得達150萬元，並簽署戰略新板股票風險預告書，投資人要了解自己的風險承擔能力。

台股第一檔戰略新板登版公司將由東研信超-新在7月26日開始掛牌交易，東研信超主要從事電子電器產品電磁相容認證、安規檢測服務、無線網通認證、手機認證、數位電視認證等，為一家集檢測、認證與技術服務爲一體的綜合性協力廠商獨立檢測服務機構。

在環保意識抬頭與人身安全要求日益升高的趨勢下，各國政府為促使行銷於市場之商品符合安全、健康環保之基本要求，電磁相容(EMC)與安規(Safety)檢測要求，已是所有電子電器產品行銷各國的第一道關卡，而東研信超為亞洲唯一同時取得全球電腦市佔率前三大品牌和國際移動通訊五大品牌認可資格之檢測實驗室。2020年公司營收6.63億元，每股稅後純益餘為1.64元；2021年截至5月自結營收3.17億元，每股稅後純益2.24元，成長力道強勁。