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權值電子股領軍 台股漲113點收17,572點
美股期貨電子盤、亞洲主要股市走揚，加上權值電子族群回神，帶動台股今（22）日終止連四天跌勢，尾盤大單敲進台積電（2330）、國泰金（2882）等，拉抬台股終場以上漲113點，收在17,572點，成交量達5,844億元；不過，由於航運族群持續暈船，導致大盤尚未能站回月均線之上。
盤面上，電子族群受益於低基期效應，吸引市場資金目光，權值電子股領頭上漲，台積電、聯發科（2454）紛紛收漲，鴻海（2317）以及聯電（2303）也順利完成填息。
而中小型股持續表現相對強勢，茂達（6138）、晶焱（6411）、鈺創（5351）以及晶宏（3141）等攻上漲停，帶動櫃買指數持續走揚，終場以上漲1.1點，收在221.05點。
展望後市，國泰投信指出，近期投資市場雖然美國經濟強勁復甦使通膨壓力升溫，但聯準會（Fed）認為 6月通膨仍為短期現象，每月購債規模維持不變，因此市場資金仍舊充足。
隨歐美國家需求回溫所帶來的報復性消費潮，台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利成長，上市櫃公司營收表現亮眼。在台股基本面表現良好且資金充裕下，長線仍偏多看待，惟短線恐高檔震盪。
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