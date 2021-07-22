印度股市創高後 投資人要注意四指標

印度股市持續創新高，持續吸引投資人目光，但下一步該怎麼做？瀚亞印度基金當地顧問ICICI保誠資產管理點出四大方向，作為投資印度下一步的關鍵指標，分別是印度政府祭出的政策措施、疫苗接種的速度與品質、疫情干擾下是否會進一步封鎖，進而引發限制流動性限制，或者經濟活動下滑，以及經濟復甦的步伐快慢。

全球與印度仍未完全脫離新冠肺炎疫情影響，但隨著政府政策出爐、經濟穩步回升，印度股市及債市充滿許多投資機會。根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據來到124.3，持續位在「加碼債券部位」區間，隨著印度股市創新高，操作策略不妨提高印度債券基金部位來增加資產防禦能力，同時持續定期定額印度股票基金，參與印度股市表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度國內生產總值連兩季成長，3月季度為1.6%，高於前一季度的0.5%，並脫離去年因為疫情出現的負成長情況。在印度政府和印度央行採取積極措施下，預計將透過結構性改革來刺激經濟增長。全球各經濟體繼續通過各種財政和貨幣刺激措施支持增長，且成熟國家不斷交出強勁的活動數據，需求復甦可望有利於印度出口，成為推升印度股市的多頭動能之一。

林庭樟說，籌碼面部分，外國機構投資者 （FII） 和國內機構投資者 （DII） 的購買也替印度股市帶來支撐。外國機構投資者在6月份淨買超1720億盧比的股票，一反前兩個月的賣超。同時國內機構投資者也持續站在買方，無論內資或外資都展現出加碼印度股市的意圖。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度央行於7月8日開始今年第二輪大規模購債計畫(GSAP2.0)，預計將支撐印度債券價格。此外，印度財政部長於上個月底公布一套救濟措施，主要側重於擴大信貸擔保，亦能幫助緩解第二波COVID-19浪潮引發的經濟壓力。

林培珣認為，今年來新興市場債券表現當中，印度債券原本表現獨樹一格，不過近期受到匯率以及通膨影響，印度債券價格出現修正，評價回到吸引人的位置，正好提供投資人逢低進場的機會，投資人可透過配息基金來持有印度債券部位。