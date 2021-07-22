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交易量暴增！券商上半年大賺582億元、直逼去年全年

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股表現強勢，券商受惠大。報系資料照
台股表現強勢，券商受惠大。報系資料照

台股上半年價量俱增，日均值高達4,193億元，總成交值飛越48兆大關，證交所統計，全體券商6月賺133億元，推升上半年獲利達582億元，相對去年同期增157億元，增幅達268%；不僅衝破500億大關，對比去年全年賺584億元，也等於只用近半的時間就把一年獲利都賺到了。

證交所表示，6月集中市場成交值約10.1兆元，較5月下滑8.1%，券商經紀手續費收入減少，獲利仍有88.6億元，而上個月券商出售證券和評價利益增加，自營獲利大增106億元，自5月的虧損轉盈為賺58億元，另承銷獲利較5月提升到8.7億元，總獲利成長到133億元，月增181%。

合計上半年台股成交值大增，帶動券商經紀手續費收入大增98%，獲利較去年同期成長135%，來到458.2億元，自營業務也受惠台股強勢，獲利增加187億元至177億元，較去年虧轉盈，而承銷獲利年增30億元，來到43億元，成長幅度228%。累計稅前純益666.5億元，稅後為582億元，年增268%。

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