百萬股民樂歪 鴻海今改寫近10年最快填息紀錄
鴻海（2317） 今 (22) 日除息，開盤38分鐘股價就來到112.5元，除息首日就完成填息，也創下近十年來最快填息紀錄。
鴻海去年（2020）年花95天才完成填息，2019年鴻海配息4元，64日完成填息；2018年配合減資配息2元，10日完成填息；2017年配息4.5元，更是花6天就火速完成填息，鴻海在2014-2016年均花上100天以上才完成填息，2013年用了90日、2012年為18日，2011年則花費123日才完成填息。
鴻海預計明（23）日將舉辦股東會，股東會也一改過去實體舉行的方式，董事長劉揚偉將不會與股東同場，改用視訊方式進行。法人指出，鴻海下半年營運展望、疫苗採購合作、蘋果新iPhone 13進展、電動車布局，將是市場關注焦點。
鴻海今日除息交易，每股將配發現金股利4元，預計8月20日發放，預計將發出554.51億元現金，早盤以109元開出，盤中完成填息，盤中漲幅3.22%，除息首日就完成填息。
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