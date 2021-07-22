28奈米緊繃到明年 野村喊聯電挑戰80元

野村證券將聯電（2303）目標價喊上外資圈最高的80元後，聯電表現溫吞，該券商更新動態指出，投資人擔心半導體景氣在2022年反轉是壓抑股價一大因素，但受到5G、電動車等發展，成熟製程產能依舊供不應求，特別是明年12吋緊繃程度將更勝今年，支持廠商獲利持續提升，因此重申聯電「買進」評等及「八字頭」目標價。

聯電22日除息上演「秒填息」，受惠美股ADR大漲，外資喊買助攻，聯電開盤就跳漲1.9元，登51.1元，順利完成填息。

野村4月底時上修聯電目標價，其後股價表現區間，報告分析，這主要來自投資人有三個隱憂，包括聯電去年下半年大漲以來，波段已經翻了四倍，其次國際資金4月來棄科技股、轉抱價值股，連帶壓抑聯電，三是陸續有機構示警，歐美經濟解封後可能讓半導體景氣在明年翻轉，隱含漲了數季的晶圓代工價格可能鬆動。

對此野村表示，投資人對半導體景氣的隱憂，是依據過去數次的循環經驗，這次景氣或將再度調整，但由於5G、電動車等主流應用的需求龐大，已經讓這次循環不同於過往的循環，晶圓代工迎來長達數年的結構性成長。

以12吋晶圓為例，野村表示，包括WiFi 6使用28、40、60奈米，CIS需要28、40奈米，毫米波裝置需要28奈米，OLED驅動晶片使用28和40奈米，還有物聯網、真無線耳機及基地台需要28、40及55奈米，都大量耗用12吋晶圓，推算明年12吋緊繃度會超越8吋，而多數增加的成熟製程產能到2023才開出，支持12吋漲幅高於其他製程。

另一方面，台積電（2330）先前也提到，28奈米將是嵌入式記憶體應用的「甜蜜點」，野村認為，這呼應成熟製程將長期供不應求的觀點，28奈米又是聯電所長，能在相關需求提升時有最大受惠度；而整體28奈米到2022年底前預估的增產量約15%。

短期來看，野村表示，受惠代工報價持續上調，聯電第2季毛利率可望提升到31%，第3季進一步挑戰35%，均遠高於市場平均預期的30%、32%，2022年毛利率則預期達到35-40%；對今、明年每股純益（EPS）預測上調到3.8元、5.3元。