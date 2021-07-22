台股勁揚超過200點 台積電領軍半導體攻高
台股今（22）日開高走高，主要由半導體族群領軍，9點56分左右的大盤指數攻至17,667.38點，上漲208點。半導體族群成交占大盤比重超過三成，類股指數上漲1.3%
美股費半指數周三收盤強漲逾 3%，吸引多頭資金今日轉進台灣電子股，早盤成交占比超過45%；台積電（2330）開高走高，聯電（2303）、瑞昱（2379）、強茂（2481）、敦泰（3545）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等隨之勁揚。此外，光電類股指數強漲3%，大立光（3008）、玉晶光（3406）及面板雙虎的友達（2409）及群創（3481）領軍攻堅。
盤面聚焦的貨櫃三雄股今日持續震盪，開盤微漲後，股價立即向下急墜，盤中再平盤之下的時間較多，造成部分多頭資金轉移至電子股。
股市分析師表示，技術線型上，航運股多頭氣勢轉弱，電子股開始受到美股上揚及資金轉移挹注，開始有轉為正面走勢，投資人可留意近期除息及股價相對基期低的電子股。
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