除息表現亮眼！聯電、鴻海雙雙強勢填息

台股今（22）日包括聯電、鴻海等21檔除息交易，聯電每股配發1.6元現金股利，一開盤秒填息，以51.1元開高後走高；鴻海也是強勢表現，每股配發現金股利4元，早盤以109元開出後也完成填息。

鴻海今日除息交易，每股將配發現金股利4元，預計8月20日發放，預計將發出554.51億元現金，早盤以109元開出，盤中完成填息，盤中漲幅3.22%。

聯電今日一開盤就填息，以51.1元開高，一度拉升至52.8元，盤中漲幅逾半根停板。