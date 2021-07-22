外資喊兩點不怕鄭州暴雨 鴻海強拚填息

鄭州暴雨引發市場擔憂iPhone生產受阻，摩根士丹利分析表示，鴻海（2317）雖然在鄭州有大量代工產能，但深圳和太原也有布局，必要的話可調度產能，另外調查iPhone 13代工放量的最早時間在8月，現階段影響可望有限，因此重申鴻海「加碼」評等，目標價168元。

鴻海22日除息不受利空影響，早盤表現強勢，近9點30分漲幅更擴大到3%，火速邁向填息。

摩根士丹利最新報告列舉兩點，呼籲投資人暫時別擔心鴻海生產，一是集團雖然有六成iPhone產能在鄭州，但也分別有兩成配置在深圳及太原，因此必要的話，鴻海可以調度。其他蘋概股基地則集中在廣東和江蘇。

其次，摩根士丹利調查，iPhone 13代工放量的最快時間在8月，7月為新舊機產能的轉換期，因此目前鴻海代工iPhone 13的數量應非常少，影響預期有限。

另摩根士丹利也看好鴻海下半年伺服器、電動車業務的發展，維持今、明年EPS預測9.7元、11.8元，對鴻海168元目標價為外資圈最樂觀。