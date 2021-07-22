航運股翻船？ 貨櫃三雄早盤一度跌破前低

繼陽明（2609）之後，長榮（2603）、萬海（2615）今（22）日開高走低，開盤後快速翻黑，股價跌破前波低點，貨櫃三雄全數破低，航運股早盤占大盤成交比重37%，類股跌幅3.93%，表現較大盤弱勢，長榮、 陽明分居個股成交冠亞軍。

長榮昨日股東會，董事長張衍義表示，全球海運今年好，明年也很樂觀，長榮會更好；總經理謝惠全指出，長榮第1季平均稅息折攤前利潤率（EBITDA Margin）稱冠全球航商，強調上半年「獲利倍增」，下半年「缺艙缺櫃、運價攀升」，預估「需求未歇、穩步前行」。

長榮股東會釋出利多，但股價卻是走跌，今日早盤以157.5元開高後翻黑，一度下滑至142.5元，盤中跌幅逾4%；萬海也是開高後翻黑，早盤以247元開高，一度下滑至223元，盤中跌幅逾1%；陽明以153.5元開平，一度下滑至141元，盤中跌幅逾5%。