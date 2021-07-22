5G領導企業獲利雙位數成長 法人：宜分批布局

美國、日本等主要國家紛紛5G基礎建設與晶片製造，5G需求持續增溫，而5G產業領導者持續發揮技術領先優勢，根據彭博資訊，包含美國高通、應用材料、德國英飛凌等預料今年企業獲利將有雙位數成長，台灣目前唯一一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF「元大未來關鍵科技（00876）」，其追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數今年上半年報酬漲幅達13.8%，法人說，投資人可視自身投資風險屬性分批佈局。

全球政府與企業紛紛投入5G研發，積極推動5G商務應用，惟5G商務應用落地前需要廣泛建設基地台，強化訊號接收與資訊處理速度，根據小型基地站論壇（SCF）統計，2025年全球基地台數量將突破1,000萬台，相較今年成長逾五成，而強勁的需求將帶動全球5G關鍵零組件製造商業績一路長紅。

根據研調機構Counterpoint研究指出，前三大全球智慧型手機晶片製造商，在今年的市占率相較去年將成長1~5%，由此可知掌握關鍵技術的5G領導廠商將持續發揮大者恆大的影響力，元大5G ETF研究團隊建議，龍頭企業往往具有抗跌領漲特質，在5G產業也不例外，投資人可優先選擇5G供應鏈各領域佼佼者，其具有技術領先優勢，獲利往往可優於同產業平均值。

元大5G ETF研究團隊表示，近期部份市場雖受到疫情蔓延影響，股市多呈現震盪整理格局，惟疫苗普及率逐漸上升，全球經濟正在進入疫苗復甦期，可望帶動全球市場消費需求，而與景氣相關性高的高科技零組件產業受惠較深，加上市場普遍預測5G建設可望於下半年加速，5G零組件的需求也將再次受到矚目。

元大未來關鍵科技（00876）為目前台灣唯一的一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF，又有硬5G ETF之稱，其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股皆為國際知名大廠，包含全球最大IC設計-美國高通、全球最大半導體設備-美國應用材料、全球最大車用晶片-德國英飛凌等，皆為5G相關領域之最，根據彭博資訊統計該指數今年上半年報酬漲幅達13.8%。