台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲4元

台股今（22）日開盤上漲24.02點，開盤指數17,482.81點，早盤一度漲逾百點，來到17,592.50點。貨櫃三雄開盤走揚後卻下滑，台積電（2330）開盤上漲4元至589元。

群益投顧表示，外資近四天賣超千億元，指數下跌600點以內，台股仍然相當抗跌；短期因美國Delta疫情升溫和台指期壓低結算等利空已消化，加權指數有機會在6月中旬高點約17,400位置止跌，反彈上檔壓力先看月線。

群益投顧說，短線航運鋼鐵股拉回，但是人氣尚佳，仍有區間操作機會。櫃買指數領先加權指數維持續創波段新高的步調，中小電子族群相對於傳產類股強勢，資金相對6月時傳產獨強，現在已經良性輪動。當前波段選股優先考慮電子族群，例如，技術面持續呈現多方結構的車用電子、半導體等，下半年受惠消費電子旺季、車用晶片供應開始緩解。

周三(21日)美國 10 年期公債殖利率回升到 1.29%，美股四大指數收盤漲幅介於0.83~3.06%，費半強漲逾3%。台積電ADR上漲1.26%、聯電ADR上漲1.05%、日月光ADR上漲1.27%。