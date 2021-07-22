杜康控股參與發行臺灣存託憑證 8月31日終止上市

杜康控股7月3日完成移轉對從屬公司股權交割程序，經核有台灣證交所營業細則第50條之3第9項第7款「分割、概括讓與或移轉對從屬公司之股權不符第53條之30繼續上市標準者」終止上市之情事，經臺灣證券交易所董事會核議通過，其參與發行的臺灣存託憑證(911616)自8月31日終止上市。

杜康-DR所表彰的股票仍於新加坡交易所上市，故杜康-DR持有人除得在8月30日最後交易日前在集中交易市場賣出外，TDR持有人亦可於8月30日前向其存託機構遠東國際商業銀行申請兌回原股持有或兌回原股出售，惟投資人應注意買賣外國有價證券的風險(如：匯率及兌回手續費等)。

杜康-DR終止上市後，存託機構將依存託契約約定於新加坡交易所出售所有剩餘存託股份，並於扣除必要費用後，將所得價款返還杜康-DR持有人。至投資人於8月26日至8月27日買進的杜康-DR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售日，已無法向存託機構申請兌回原股持有或出售，將由存託機構於杜康-DR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款予杜康-DR持有人。

杜康在台存託機構遠東國際商業銀行及股務代理機構元大證券等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。投資人亦可逕至證交所網站首頁(http://www.twse.com.tw)查詢杜康臺灣存託憑證持有人權益通知信函，以充分了解各項權益保障的相關事項。