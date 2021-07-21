高殖利率誘人！00882規模近200億元、申請加發籌碼

「高人氣ETF」中信中國高股息（00882）高配息題材引發關注，中信投信總經理張浴澤表示，考量中信中國高股息受到資金追捧，基金規模已逼近200億元，募集申請的籌碼即將告罄，中信投信今（21）日正式向主管機關申請追加募集；若順利通過，ETF規模可望進一步提升，讓更多投資人參與基金的配息和成長機會。

中信投信今天舉行「中信小資高價30 ETF」（00894）線上募集記者會，張浴澤致詞時，感謝投資大眾對中信投信ETF的積極支持，特別是中信中國高股息的配息表現獲得肯定，受益人飛快成長，規模快速成長到190億元，已經是台股規模最大的陸股原型ETF。

中信中國高股息反映國人對收益的需求殷切，張浴澤指出，考量市場需求強勁，ETF發行籌碼快到極限，今天正式遞件申請追加籌碼。若獲准追加，ETF規模可望再做提升。

此外，中信投信之前發行台股ETF的中信關鍵半導體（00891），規模也達到百億元附近，張浴澤說，中信一連多檔ETF熱賣，除了市場資金充沛，公司精準訴求也是一大因素。包括較低的掛牌價格，讓投資人低門檻就網羅海內外好股票，滿足市場需求，又解決投資人痛點。

7月27日起中信投信將募集「中信小資高價30 ETF」，旗下產品線再擴增。