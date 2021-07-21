快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高殖利率誘人！00882規模近200億元、申請加發籌碼

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
中信中國高股息人氣強強滾，中信投信申請追加募集。圖／中信投信官網
中信中國高股息人氣強強滾，中信投信申請追加募集。圖／中信投信官網

「高人氣ETF中信中國高股息（00882）高配息題材引發關注，中信投信總經理張浴澤表示，考量中信中國高股息受到資金追捧，基金規模已逼近200億元，募集申請的籌碼即將告罄，中信投信今（21）日正式向主管機關申請追加募集；若順利通過，ETF規模可望進一步提升，讓更多投資人參與基金的配息和成長機會。

中信投信今天舉行「中信小資高價30 ETF」（00894）線上募集記者會，張浴澤致詞時，感謝投資大眾對中信投信ETF的積極支持，特別是中信中國高股息的配息表現獲得肯定，受益人飛快成長，規模快速成長到190億元，已經是台股規模最大的陸股原型ETF。

中信中國高股息反映國人對收益的需求殷切，張浴澤指出，考量市場需求強勁，ETF發行籌碼快到極限，今天正式遞件申請追加籌碼。若獲准追加，ETF規模可望再做提升。

此外，中信投信之前發行台股ETF的中信關鍵半導體（00891），規模也達到百億元附近，張浴澤說，中信一連多檔ETF熱賣，除了市場資金充沛，公司精準訴求也是一大因素。包括較低的掛牌價格，讓投資人低門檻就網羅海內外好股票，滿足市場需求，又解決投資人痛點。

7月27日起中信投信將募集「中信小資高價30 ETF」，旗下產品線再擴增。

張浴澤表示，高價股除了是台股的多頭指標，分析這些高價股的股東，有新加坡、挪威、卡達、沙烏地阿拉伯等國際知名主權基金，國內新舊制勞退基金、國外大型主動和被動基金、海內外壽險等，都積極投資台股優秀的高價股，未來中信發行高價股ETF，將以低投資門檻提供投資管道，讓小資族也能和這些大股東一樣，輕鬆抓住高價股爆發力。

中信小資高價30 ETF即將展開募集。資料來源：中信投信官網
中信小資高價30 ETF即將展開募集。資料來源：中信投信官網

中信 ETF 高股息

延伸閱讀

台股開高走低 盤中跌破17,500關卡

美股反彈、台積電貨櫃三雄領頭上揚 台股早盤一度漲逾170點站回17,700關卡

台股籌碼凌亂 法人大倒貨

法人賣台股 運輸股淪重災區

相關新聞

貨櫃三雄觸礁 台股跌69.95點收17,458點

台股今（21）日收盤下跌69.95點，收盤指數17,458.79點，成交量6,131.37億元。貨櫃三雄股價盤中持續走低...

高殖利率誘人！00882規模近200億元、申請加發籌碼

「高人氣ETF」中信中國高股息（00882）高配息題材引發關注，中信投信總經理張浴澤表示，考量中信中國高股息受到資金追捧...

貨櫃股領跌台股收跌69.95點 三大法人賣超205.39億

台股今（21）日開高走低，貨櫃三雄齊挫，陽明（2609）跌停作收，權王台積電（2330）撐盤下，縮小大盤指數跌幅，終場以...

貨櫃三雄翻黑 陽明一度亮出跌停綠燈、跌破前低

長榮（2603）今（21）日股東會，早盤開高大漲，帶動陽明（2609）及萬海（2615）同步開高，但即使長榮釋出看好今明...

台股開高走低 盤中跌破17,500關卡

台股今（21）日開高走低，早盤在台積電（2330）、貨櫃三雄帶領下，一度大漲逾179點，來到17,707點。不過，加權指...

美股神助攻 0050連四年達陣「秒填息」

「國民ETF」元大台灣50（0050）21日除息0.35元，受惠美股強彈，台股早盤翻漲170點，0050首盤就開出138...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。