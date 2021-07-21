快訊

AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

北市公布4確診足跡 東湖市場豬肉攤商「感染源待釐清」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃三雄觸礁 台股跌69.95點收17,458點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（21）日收盤下跌69.95點。 聯合報系資料照
台股今（21）日收盤下跌69.95點。 聯合報系資料照

台股今（21）日收盤下跌69.95點，收盤指數17,458.79點，成交量6,131.37億元。貨櫃三雄股價盤中持續走低而跌停，也讓多頭人氣潰散；電子及金融類股未能撐盤，讓大盤指數未能站回月線之上。

台指期今日進行結算，大盤指數原本跌至低點17,352.24點，但中午1點過後，買盤拉高台積電（2330）使跌幅收斂。

台股今日開高後，人氣仍集中在貨櫃三雄，成交占大盤比重仍四成左右，不過，陽明（2609）盤中轉弱也帶動殺盤而拉低指數走軟；傳產股仍以不銹鋼為主的族群表現較強，彰源（2030）、大成鋼（2027）及大國鋼（8415）等股盤中量價俱揚。台積電今日維持在平盤之上，電子股則以盛群（6202）、新唐（4919）、晶豪科（3006）、松翰（5471）與鈺創（5351）等股展現強勢。

群益投顧表示，留意周二大盤指數初跌破月線、12日線則轉下彎蓋頭，大盤均線技術面已轉空。美國10年公債是（景氣）基本面重大指標，此波美10年債持續下跌的「不尋常」現象，加上歐股個別市場回探中長期均線，暗示股市處在仍需時間或空間進行結構調整的階段。台股短期較強勢為月線上下震盪，弱勢則是受制12日線附近反壓、進一步下探季線附近支撐；以後者機率偏高。

台積電 台股

延伸閱讀

台股籌碼凌亂 法人大倒貨

法人賣台股 運輸股淪重災區

中大型八強 本波績效逾30%

14檔台股基金 淨值創高

相關新聞

貨櫃三雄觸礁 台股跌69.95點收17,458點

台股今（21）日收盤下跌69.95點，收盤指數17,458.79點，成交量6,131.37億元。貨櫃三雄股價盤中持續走低...

高殖利率誘人！00882規模近200億元、申請加發籌碼

「高人氣ETF」中信中國高股息（00882）高配息題材引發關注，中信投信總經理張浴澤表示，考量中信中國高股息受到資金追捧...

貨櫃三雄翻黑 陽明一度亮出跌停綠燈、跌破前低

長榮（2603）今（21）日股東會，早盤開高大漲，帶動陽明（2609）及萬海（2615）同步開高，但即使長榮釋出看好今明...

台股開高走低 盤中跌破17,500關卡

台股今（21）日開高走低，早盤在台積電（2330）、貨櫃三雄帶領下，一度大漲逾179點，來到17,707點。不過，加權指...

美股神助攻 0050連四年達陣「秒填息」

「國民ETF」元大台灣50（0050）21日除息0.35元，受惠美股強彈，台股早盤翻漲170點，0050首盤就開出138...

美股反彈、台積電貨櫃三雄領頭上揚 台股早盤一度漲逾170點站回17,700關卡

美股強勢反彈，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（21）日開盤上漲64點，開在17,593點，早盤在指標股台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。