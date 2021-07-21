貨櫃三雄觸礁 台股跌69.95點收17,458點

台股今（21）日收盤下跌69.95點，收盤指數17,458.79點，成交量6,131.37億元。貨櫃三雄股價盤中持續走低而跌停，也讓多頭人氣潰散；電子及金融類股未能撐盤，讓大盤指數未能站回月線之上。

台指期今日進行結算，大盤指數原本跌至低點17,352.24點，但中午1點過後，買盤拉高台積電（2330）使跌幅收斂。

台股今日開高後，人氣仍集中在貨櫃三雄，成交占大盤比重仍四成左右，不過，陽明（2609）盤中轉弱也帶動殺盤而拉低指數走軟；傳產股仍以不銹鋼為主的族群表現較強，彰源（2030）、大成鋼（2027）及大國鋼（8415）等股盤中量價俱揚。台積電今日維持在平盤之上，電子股則以盛群（6202）、新唐（4919）、晶豪科（3006）、松翰（5471）與鈺創（5351）等股展現強勢。

群益投顧表示，留意周二大盤指數初跌破月線、12日線則轉下彎蓋頭，大盤均線技術面已轉空。美國10年公債是（景氣）基本面重大指標，此波美10年債持續下跌的「不尋常」現象，加上歐股個別市場回探中長期均線，暗示股市處在仍需時間或空間進行結構調整的階段。台股短期較強勢為月線上下震盪，弱勢則是受制12日線附近反壓、進一步下探季線附近支撐；以後者機率偏高。