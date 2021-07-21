8成主動式台股基金績效贏大盤 Q3指數有望再創高

台股加權指數日前碰觸18,000點後，進入高檔震盪整理，今（21）日在貨櫃股翻黑下，盤中失守17,500點，統計至7/20，今年來大盤指數上漲18.98%，全體主動式台股基金績效中，有8成贏過指數；統一投信認為，台股近期回檔是良性修正，無礙多頭格局，看好第3季在電子及傳產輪流帶動下，指數有望再創新高。

統計全體主動式的台股基金今年來最新績效（截至7/20），前十強基金依序是統一奔騰、新光創新科技、統一黑馬、新光店頭、新光大三通、統一中小、台新台灣中小、新光台灣富貴、安聯台灣大壩-A類型、統一經建等，今年來漲幅超過42%，其中，前三名漲幅都超過61%，統一奔騰基金今年來漲幅64.6％居冠。

統一投信表示，市場資金保持寬鬆，加上企業獲利成長，看好第3季台股繼續由電子及傳產輪流帶動，尤其漲勢落後的電子股可望跟上，且資金可望從過度集中化趨於常態化，有基本面的族群都有表現空間，指數有望再創新高，操作策略為積極選擇有業績支撐的個股。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示，觀察近期各類股成交值變化，內資短線操作氣氛仍濃，資金流向迅速轉換有如翹翹板，盤面主流族群漲跌表現也呈戲劇化，波動度進一步加大。

林世彬說，前期交投重心的航運股出現過熱現象後，已有降溫趨勢，由於單一族群過高成交比重並非常態，資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的，大盤結構可望更為均衡，各族群輪漲有利指數緩步墊高。

統一投信表示，投資方向上，看好第3季進入電子出貨旺季，由於6月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大，表示企業訂單成長且客戶庫存仍低，預期接單將持續成長；在景氣復甦與通膨效應下，多數傳產股仍有獲利基本面支撐。

統一投信看好五大選股方向包括半導體：晶圓持續吃緊，推升記憶體、封測需求；5G、HPC需求強勁：將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網；隨著蘋果新品、伺股器新平台推出，帶動第3季電子消費產品需求；電動車景氣復甦，帶動功率元件的成長；通膨預期推升傳產類股上漲，歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。