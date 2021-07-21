電動車類股拉回修正 法人：股價「充電」後再攻

受全球Delta變種病毒肆虐及通膨升溫擔憂下，對利率環境較敏感的高成長性科技類股，修正幅度亦相對明顯。觀察美股，以晶片股為主的科技族群走勢偏軟，回顧近期自高點7月12日以來，Nasdaq指數及費城半導體指數，各約回檔1.6%和3.86%左右。電動車相關族群股價亦受影響而承壓，如特斯拉一周約拉回3.7%，中國電動車三大龍頭廠中的蔚來、理想回檔幅度約4~6%之間，僅小鵬近日有出現約2%以上的反彈。

近期電動車相關族群表現不若先前強勢，走勢出現修正，市場不禁納悶，是否電動車市場前景出現了轉變嗎？國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉說，影響近期類股表現主要原因有二，首先以蔚來汽車為例，根據Bloomberg資料顯示，其至6月底前月漲幅來到約七成，短線漲多自然會承載波段獲利了結的壓力，這是資金健康調節的現象；其次，中國政府近期加強監管滴滴等科技巨頭，壓抑了海外中概股氛圍，這也是中國三劍客7月以來表現較弱的主因。惟上述主要都是受投資氛圍影響，檢視相關個股的基本面仍堅實，後市股價整理後再上攻的長線方向不變。

游凱卉進一步說，從全球來觀察，在減碳趨勢熱潮下，全球電動車累計今年前五月電動車銷量達186萬輛，年增165%；個別品牌方面，特斯拉近來宣布今年第2季電動車交車量逾20萬輛、年增逾120%，創歷史新高；中國市場方面，蔚來上半年累計電動車銷售量逾4萬輛，接近去年全年總銷量且年增率近200%；小鵬上半年累計銷量逾3萬輛，已超越去年全年銷量，年增率逾450%。近期甚至傳出，蔚來汽車9月將在挪威新開業，藉由拓展電動車至市場滲透率最高的挪威，進一步跨足平價電動車市場。

各純電動車領先品牌的強勁銷量，便是其基本面無虞的極佳證據，而近來相關類股的休息回檔，反可視為進場介入的時機，「充電」後股價再彈升的力道仍值得期待。

面對海內外出現電動車概念的ETF及投資標的，該怎麼選擇？法人認為，若想布局電動車ETF，留意兩大指標，1.該檔ETF的成分股是否完整的捕捉電動車上、中、下游供應鏈，包括上游的鋰原料及電池廠，中游的自動駕駛技術、車聯網、智能座艙、充電樁，到下游的電動車製造商，缺一不可；2.其投資配置是否具良好的資金效率，像是現階段中國市場潛力龐大，若投資不足可能無法掌握到其商機；此外，現階段傳統車廠生產電動車，對於營收獲利的邊際貢獻及股價的帶動可能有限，過高的配置比重可能影響該ETF的資金運用效率。

整體來看，全球車市邁向「智能化」、「電動化」為不變的大趨勢，投資人宜拉長投資心態，在早期便切入布局以參與長線後市表現。