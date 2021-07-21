快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

貨櫃三雄翻黑 陽明一度亮出跌停綠燈、跌破前低

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
陽明示意圖。美聯社
陽明示意圖。美聯社

長榮（2603）今（21）日股東會，早盤開高大漲，帶動陽明（2609）及萬海（2615）同步開高，但即使長榮釋出看好今明年海運市場的正面訊息，股價卻是開高走低，開盤不到50分鐘就翻黑，最低曾觸及跌停153元；陽明跌勢也重，重挫至跌停153.5元，跌破日前低點，法人認為，法彈宜減碼。

長榮股東會，董事長張衍義表示，全球海運市場今年、明年都很好；總經理謝惠全認為，長榮在歐洲線競爭力將所向無敵。

長榮今日開高，以180元開出後一度拉升至183.5元，觸及月線，但隨後股價下滑翻黑，一度下滑至153元，亮出跌停綠燈，恢復正常交易及股東會釋利多的效應都無法讓股價守在紅盤。

長榮翻黑之外，陽明也是開高走低，股價翻黑，早盤以176.5元開高後一度拉升至180元，但在賣壓出籠下，盤中一度下探至跌停153.5元，跌破前低。

萬海以270.5元開高，一度拉至277元，但股價同樣翻黑，一度下滑至236元，逼近前低，盤中跌幅逾7%。

貨櫃三雄由紅翻黑，拖累航運股表現，盤中跌幅7.64%，類股占大盤成交比重達47.6%。

長榮 股東會 陽明

延伸閱讀

萬海美洲線營收占比 增至四成

法人賣台股 運輸股淪重災區

貨櫃三雄領頭殺盤 台股跌260點收17,528點

陽明：全球塞港夢魘又來了

相關新聞

美股反彈、台積電貨櫃三雄領頭上揚 台股早盤一度漲逾170點站回17,700關卡

美股強勢反彈，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（21）日開盤上漲64點，開在17,593點，早盤在指標股台積電（2330...

貨櫃三雄翻黑 陽明一度亮出跌停綠燈、跌破前低

長榮（2603）今（21）日股東會，早盤開高大漲，帶動陽明（2609）及萬海（2615）同步開高，但即使長榮釋出看好今明...

美股神助攻 0050連四年達陣「秒填息」

「國民ETF」元大台灣50（0050）21日除息0.35元，受惠美股強彈，台股早盤翻漲170點，0050首盤就開出138...

Delta病毒肆虐 內資加持中小型股抗震？

萬寶投顧陳子榕指出，美國財報季上週由金融股打頭陣，包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期，市場預估標普500成分股第二季整體平均獲利將成長65％，接下來7月底前，微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場，對電子族群股價將起帶動效應。

台股籌碼凌亂 法人大倒貨

疫情、縮表雙利空重挫美股，油價也大跌，引發台股昨（20）日賣壓傾巢而出，電子、傳產及金融股同步走跌，加權指數重挫260點...

法人賣台股 運輸股淪重災區

傳產股昨（20）日成為重災區，尤其運輸股翻船，類股指數大跌7.6%，其中貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海三檔個股，昨日就貢獻台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。