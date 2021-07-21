貨櫃三雄翻黑 陽明一度亮出跌停綠燈、跌破前低

長榮（2603）今（21）日股東會，早盤開高大漲，帶動陽明（2609）及萬海（2615）同步開高，但即使長榮釋出看好今明年海運市場的正面訊息，股價卻是開高走低，開盤不到50分鐘就翻黑，最低曾觸及跌停153元；陽明跌勢也重，重挫至跌停153.5元，跌破日前低點，法人認為，法彈宜減碼。

長榮股東會，董事長張衍義表示，全球海運市場今年、明年都很好；總經理謝惠全認為，長榮在歐洲線競爭力將所向無敵。

長榮今日開高，以180元開出後一度拉升至183.5元，觸及月線，但隨後股價下滑翻黑，一度下滑至153元，亮出跌停綠燈，恢復正常交易及股東會釋利多的效應都無法讓股價守在紅盤。

長榮翻黑之外，陽明也是開高走低，股價翻黑，早盤以176.5元開高後一度拉升至180元，但在賣壓出籠下，盤中一度下探至跌停153.5元，跌破前低。

萬海以270.5元開高，一度拉至277元，但股價同樣翻黑，一度下滑至236元，逼近前低，盤中跌幅逾7%。

貨櫃三雄由紅翻黑，拖累航運股表現，盤中跌幅7.64%，類股占大盤成交比重達47.6%。