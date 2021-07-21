國巨轉型獲外資肯定 調高目標價至840元

被動元件龍頭國巨（2327）近幾年來積極調整營運體質及全球營運布局，尤其國巨強調轉型為全球唯一的被動元件解決方案提供廠商，更獲多數外資肯定，近日美系外資再次對國巨重申買進之外，也將國巨目標價由775元，一口氣調升至840元，預料法人力挺及下半年業績仍有望走高下，股價中長線走勢值得期待。

該美系外資表示，正面看待國巨由一定被動元件生產廠，轉型為全球化的被動元件一站式提供被動元件解決方案大廠，該外資並預期，國巨的收益將從今年第二季度開始有優於預期的表現，同時，在價格趨勢持續看擴張，且產能利用率也穩定增長下，外資看好未來國巨的獲利率表現。

該美系外資並強調看好國巨未來營運將益惠於三大驅動因素，包括第一，來自汽車電子的需求將回升。主要由於汽車晶片供給吃緊情況將逐漸放緩，而汽車市場已是國巨第二大出貨市場，在今年第一季佔其營收比重已達20%，因此，外資認為，在未來看好國巨在汽車市場的MLCC、晶片電阻及鉭電容的出貨。

第二項有利營運的驅動因素是，第三季開始蘋果及非蘋陣營將提升5G智慧手機的出貨，將使得國巨的產能維持在高產能利用率，此外遊戲相關市場需求和筆記本電腦的季節性需求旺盛也將有利國巨第三季的出貨表現。

第三項驅動因素則是，看好國巨毛利率上升趨勢良好，以及在5G和電動車、汽車需求旺盛下，可望支持晶片電阻的價格走勢持續向上，因此，該美系外資將國巨目標價由原本的775元，一口氣上調至840元，並對國巨重申買進。