車電+5G需求旺 高盛上修國巨目標價至840元

美國商務部指出，車用晶片供給增加，半導體組件短缺的問題逐步緩解，高盛證券預期，下半年車用需求進一步增加，配合蘋果及非蘋5G新機推出、NB以及遊戲機傳統旺季需求，支持MLCC和晶片電阻價格正向發展，有利國巨（2327）營運動能提升，為此上修國巨獲利預測，目標價自775元上調到840元。

目前外資圈對國巨最高的股價預測，是摩根大通先前看好奇力新（2456）併入綜效，將目標價拉升到880元，高盛跟進喊「八」字頭，加上各外資對國巨明、後年每股純益（EPS）預測達60-70元，長線國巨頗有機會再挑戰千元以上的「千金俱樂部」。

高盛列舉三大利多上修國巨，首先是車用晶片出貨增加，下半年車市景氣復甦確立，包括汽車電子、電動車對被動元件的需求都預期提升，目前車用部門已為國巨第二大營收來源，第1季比重達20%，相關有利MLCC、晶片電阻及鉭質電容價格走強。

其次，手機需求調整後，高盛樂觀，蘋果和非蘋陣營競推5G新機，有助國巨MLCC和晶片電阻產能利用率提升到九成以上，鉭質電容則已達滿載狀態；且第3季為NB、遊戲機出貨旺季，同步支持消費型元件需求。

第三是鉭質電容的需求增加下，高盛看好，國巨下半年毛利率正向發展，MLCC、晶片電阻價格高檔也是有利因子，推估下半年毛利率達到41-42%。而明、後年電動車、汽車電子及5G需求還會提高，加上整合併購資源產出多重綜效，對國巨今、明、後年EPS上調到47元、61元、71元。