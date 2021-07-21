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美股神助攻 0050連四年達陣「秒填息」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0050除息表。資料來源：元大投信、CMoney
0050除息表。資料來源：元大投信、CMoney

「國民ETF」元大台灣50（0050）21日除息0.35元，受惠美股強彈，台股早盤翻漲170點，0050首盤就開出138元的填息價格，連四年同期完成「秒填息」，等於參與此次除息約31萬名投資人，股息、價差順利落袋，接下來關注台股強勢能否續航，帶動0050邁向今年元月143.25元的高點完成歷次除息都填息的紀錄。

0050日前公告，今年下半年配發金額增加0.05元，共除息0.35元，20日以137.2元作收，除息參考價為136.85元。在美股重挫後反彈，台股21日大漲開出，0050首盤跟著衝高到138元，達陣「秒填息」。

參與此次除息的投資人將近31萬人，是0050歷次除息來最多，隨填息完成，投資人股息、價差順利落袋。

0050自2016年改為上下半年除息，因下半年除息金額較少，往往快速填息，包括2018、2019、2020年7月都在當天完成填息，今年碰上美股大漲，0050除息金額又因股東會遞延減少到0.35元，約為往年同期的一半，也是同期最低金額，使ETF連四年同期挑戰「秒填息」達陣。

而另一檔也追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）ETF，16日除息0.314元，碰上台股下跌還在反彈階段，ETF持續邁向填息之路。

0050 21日順利填息後，投資人預期關注台股能否進一步上漲，特別是台積電（2330）迎旺季，市場期待國際資金回補，帶動0050邁向史高143.25元，正好是今年元月除息前的收盤價，讓0050再度締造歷次除息都填息的佳績。做多投資人可優先關注0050能否有效突破140元整數大關。

除息 台股

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