半導體材料分析大廠汎銓7月26日登錄興櫃

半導體材料分析大廠汎銓（6830）訂7月26日登錄興櫃，董事長兼執行長柳紀綸表示，汎銓在5奈米以下先進材料分析（MA）市占率逾六成，足見在半導體先進製程材料分析取得領先地位，且公司已成立16年，雖是資本市場新兵、卻不是菜鳥。

柳紀綸也指出，登錄興櫃後，仍會按部就班朝上市櫃之路前進。他強調，公司在材料分析站穩腳步，經營團隊在技術扎根後，決定藉由資本新場持續擴在公司在材料分析及故障分析（FA）分析布局，尤其是過少較少著署的FA，也將與MA，成為公司下一步同步擴充重心。

汎銓也是台積電大同盟成員之一，目前營收MA占比近85%，也多數是由晶圓代工廠挹注的業務，FA占比僅約15%。

由於汎銓與目前已上市的閎康業務相近，昨天法人即針對汎銓經營團隊，有多少位是曾任職過閎康，是否是透過挖角而來。

柳紀綸對此特別強調，汎銓目前350位員工中，有31人是曾在閎康任職，但他 特別強調，光是去年9月到今日為止，閎康現職員工向汎銓投遞應徵的履歷，就有50份 ，且經公司人事單位調查，自閎康離職者即達數百位之多，汎銓16年來，擇優錄取30多位，怎麼算挖角。他特別強調說：「競爭對手才應該檢討怎麼好好留住人才。」

至於汎銓公開說明書提及閎康對汎銓提出訴訟案，柳紀綸表示，二次的檢查庭他都親自出席，公司都獲不起訴，因此此訴訟案對公司營運沒有任何影響。

對於在材料分析市場地位取得領先的關鍵，柳紀綸表示，關鍵在於公司長期以來自行培育優秀的技術團隊，高階主管向心力高，使汎銓的材料分析有優於同業的妥善度，加上長期建立比美國安等級的智慧化系統，深獲國際級晶圓大廠讚賞，且自建幫客戶進行材料分析產品達到低損傷及高保護的專利技術，造就在半導體先進製程材料分析市占逾五成，在5奈米以下先進製程材料分析市占率逾六成的領先優勢。

柳紀綸甚至以「如果汎銓打瞌睡，MA技術仍可領先對手二到三年，更何況汎銓根本沒打瞌睡，未來仍會藉由資本化，讓公司在MA、FA及表面分析（SA）等領域，持續發光發熱」。

汎銓去年合併營收年增約30％達11.13億元，毛利率達36.9％，歸屬母公司稅後純益1.59億元，年增94.6％，每股純益4.05元。

汎銓上半年營收6.67億元，年32.5％， 仍創歷年同期新高。公司表示，今年營收將呈現逐月及逐季成長。