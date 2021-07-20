運價飆高根本「不正常」！台驊顏益財：投資航海王，這三指標才關鍵

貨櫃三雄最近股價行情紛上演「神鬼奇航」。然而海運貨代龍頭、台驊董事長顏益財直言，「大家過度渲染運價，現在完全不正常！」請投資人追高前，先看這三指標！

新冠肺炎引爆全球航運缺櫃之亂，至今未解。在嚴重供不應求下，台灣貨櫃三雄紛紛上演「神鬼奇航」的驚世行情，從運價、營收到獲利，都不斷續寫新高。

以投資人最關注的運價指標、上海出口貨櫃運價指數（SCFI）來看，7月9日已達3932點，相較年初的2870點、漲幅近四成，且目前看來還未有一絲趨緩跡象。

但，縱橫海運業40餘年的台驊董事長顏益財直言，「我想大家過度渲染運價、投資人也搞不懂，其實現在運價是不正常的、完全不正常！」他再三強調。

顏益財指出，如今天價級的運價，背後反映航運業供給嚴重不順。以前兩個月的航程，如今恐怕得拖到三個月才返航，一連串遞延效應下，等於航商整整少去近1／3的供給量，供需失衡。

顏益財透露，許多人把異常的運價當成航運景氣的唯一指標，容易因此誤判航運產業。他以船公司角度思考，衝高運價並非重點，反而應該製造供給。

他分享，真正判斷航運業景氣，不該只是緊盯運價，而是要同步留意以下關鍵：

關鍵一：船舶供給緩增，短期跟不上需求

首先，影響航運景氣的關鍵是「船舶供給」。回溯歷史教訓，過去十年航運慘淡，正是因為航商大舉造船，導致供過於求。

期間，許多航商經營不善，乾脆拆船、賣船，甚至倒閉；造船廠同樣慘烈，從2008年全球一度有934家造船廠，去年收到剩281家。

歷經十年產業大洗牌，航運供需逐漸回穩，在三大聯盟成立後，航商開始彼此協調合作、避免再步上供過於求、價格戰的惡性競爭。

「疫情只是導火線、火上加油、爆發更快，本來產業供需結構就在改變。」顏益財說。

至於未來供給量如何觀察？他認為，短期船舶運能不會變化太大，畢竟一艘大型貨船，光造船就耗時兩、三年，且過去十年造船廠倒一片、產能大不如前，現在又碰上缺鋼困境。所以，很肯定的是，短期船舶供給難增、航運景氣會持續好。

海運研究機構也有同樣共識，Drewry、Clarksons均指出，未來兩年航運供給年成長率估計都不到5％、大造船時代的高成長已不再；同時間，航運需求年成長率也都有5％以上，顯見未來兩年仍處於供不應求。

第二項觀察指標在油價，它同時反映了航商成本和景氣。舉例來說，當油價上漲，航商燃油成本便增加，但也代表產業、經濟好轉，運貨需求隨之上升。

顏益財提供一個判斷方式，若運價低檔時，油價上升會大幅影響航商獲利，是壞事；但運價高檔時，油價上漲則影響不大，還代表景氣旺、貨運需求正夯，對航商反而是好事。

回溯去年4月以來，Singapore Bunker Prices公布的燃油成本，一路成長近150％；同時間，運價指標、上海出口貨櫃運價指數（SCFI）漲幅更甚、高達381％，運價也突破歷史高點。

運價高檔、漲幅又勝油價，自然替航商帶來可觀獲利。攤開長榮、陽明財報，光是第一季EPS就超過7元、一口氣賺贏2020全年。

不過，顏益財仍補充，目前運價實在太高，其實對產業不見得是健康、正常的狀態，若跌個三成、供需正常化，航商可能獲利更好。

關鍵三：環保規範影響未來船舶運能

最後，環保趨勢也牽動著航商的船舶運力和汰舊換新。

近年，國際海事組織（IMO）積極要求環保、減排，包括船舶要用低硫油、安裝脫硫器，減少污染；今年又公告2023至2026年減碳目標，勢必加速舊船汰換。

7月14日，歐盟更提議，預計對航運業者開徵碳稅，以達到2050年碳中和目標，恐怕對航運業又帶來新一波環保衝擊。

「如果各國環保要求愈快、愈嚴，供給一定會受影響。因為很多老船裝脫硫器成本太高，划不來，航商寧可提早拆解。」顏益財說。

他認為，目前運價在高檔，有些航商還能湊合著用舊船載貨，花高成本裝脫硫器、符合環保。然而，一旦運價回檔、利潤下滑，舊船恐怕就不符效益、必須拆除。屆時，航商運能、供給量，很可能再度下滑。

因此，未來航運界、各國的環保趨勢和法規，都是未來景氣的觀察重點。

疫情過後，無常將是新常態！

不過，歷經一年多的疫情衝擊、海運業天翻地覆後，顏益財最有感的，反倒不是飆漲的運價，而是「無常」。

他若有所思說，「疫情徹底改變人類生活，以前很多不make sense（合理）的事情，現在都在發生，將來無常會變成一種常態。」

他口中的無常，不光是航運業破天荒的不合理運價，還包括過去一年間，全球各地頻繁的航運意外。

先是3月份，長榮長賜輪在蘇伊士運河擱淺、引發長達九天的「大排長榮」；7月上旬，杜拜港口傑貝阿里港發生大爆炸；7月10日晚間，麻六甲海峽發生撞船事故等。

這些意外乍看偶然，但顏益財認為，背後都和疫情的海運之亂有關，「你想，很多船員在船上一年沒下船，是你的話會不會煩躁、疲勞、影響工作情緒？」

就連經營貨運代理業的台驊，過去一年間，中國大陸據點的員工幾乎天天加班，仍舊趕不完手上海運業務。可見，海運盛事光景是建築在業界無法釋放的緊繃壓力上，也難怪，意外事故遠比過去來得多。

談到近期的航運股價同樣無常，7月還沒過完，貨櫃三雄股價就大幅震盪、市值一度蒸發千億，也令不少「航海王」投資人們，嚇得紛紛趕緊跳船。

被問及股價，早從2017年就買進陽明、最資深的「航海王」顏益財只笑說，「靜待起網時，魚蝦自然來。」不論外面風浪再大也不慌亂，有時風浪愈大，蝦愈多，不過他也沒多做解釋，只坦言，相信懂得人自然能心領神會。

（作者／王昱翔 本文出自2021.7.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）