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貨櫃三雄領頭殺盤 台股跌260點收17,528點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台股今(20)日盤中挫低逼近300點，終場收盤指數17,528.74點，下跌260.51點，成交量4,686.74億元；今日盤勢疲軟受到美股跌勢較重，以及貨櫃三雄股未能維繫多頭買盤氣勢。今日以生技類股較為強勢。

今日電子及航運股今日成交占比各約35%左右，陽明（2609）昨日舉行法說會，卻未能拉抬今日陽明股價走勢，反而拉低貨櫃三雄股同步走低；日前走低的台積電（2330）今日走勢相對溫吞，盤中多數時間在平盤上下起伏，聯詠（3034）及愛普（6531）等IC設計股盤中走勢也疲軟。

昨日強勢的不銹鋼族群在今日遇到賣壓而拉回，盤中崛起的是生技股，高端疫苗（6547）、基亞（3176）、台康生技（6589）、國光生（4142）、台耀（4746）、、和康生（1783）及亞諾法（4133）盤中亮燈漲停。

群益投顧表示，大盤短線技術面轉為整理格局，震盪進行籌碼換手，盤面以個別股表現為主。持續參考個股 3、12日均線多空變化，進行汰弱留強換股操作因應。

台康生技 陽明

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