貨櫃三雄領頭殺盤 台股跌260點收17,528點

護國神山台積電（2330）股價今（19）日跌破季線，針對最大對手英特爾傳出擬收購晶圓四哥格羅方德一事，外資分析短期內應無法撼動台積電在業界的領先技術與地位，但長線上卻有一大威脅。

2021-07-20 10:18