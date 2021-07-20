全球變種病毒肆虐 防疫概念疫苗、醫材股買盤再起

高度傳染性的變種病毒Delta來勢洶洶，波及全球股市，台股難以倖免，今盤面僅生技股一枝獨秀。買盤除了鎖定有重大利多的疫苗股，包括血氧機、快篩檢測以及氣墊床等醫材股，推升上櫃生技指數盤中漲幅逾2%，上市生技指數漲幅超過1%，傲視台股各類族群。

受到新冠病毒Delta變種持續擴散影響，全球防疫警訊再度響起。反映市場認為變種病毒將助長疫情反撲，除了疫苗股漲翻，興櫃股的聯亞藥（6562）盤中漲幅逼近三成，股價重返200元大關，高端（6547）、國光生（4142）、台康生技（6589）股價全數攻頂之外，醫材股漲勢也再起，像是血氧機的優盛（4121）、俯臥位氣墊床的雃博（4106）盤中股價也強勢亮燈，另外檢測概念股ABC-KY（6598）、大江（8436）盤中股價漲幅也有5%。

法人表示，生技股容易受疫情變化波動劇烈，目前看來傳染力更強的Delta變種病毒快速擴散，造成許多歐洲國家因確診病例狂飆而再度祭出限制措施，一旦確診病例持續攀升，則生技股的多頭火種將續燃。盤面上除了擁EUA過關利多的國產疫苗展開慶功行情，相關醫材、檢測股也在變種病毒威脅下，成為買盤追逐的標的。

雃博俯臥位氣墊床去年下半年產品問市，目前正在歐洲地區積極推廣。公司表示，這個產品不是只有適用新冠肺炎的重症病患，對於中重度肺炎都有幫助。另外，雃博也透過歐洲子公司銷售製氧機，目前銷售最多的在西班牙，今年前五月銷售量達7,142台，預估至年底還有3,000-4,000台的需求。

ABC-KY瑞磁的新冠核酸檢測在去年6月和12月分別取得單體檢測與Pooling檢測的美國FDA 緊急使用授權，今年6月22日也獲得台灣衛福部緊急使用授權，並獲准採Pooling方法檢測。公司表示，Pooling方法適用於陽性率較低的環境，可以將5個檢體合併在1個孔內進行核酸檢測，搭配高通量檢測儀器，每天檢測量可達2,820個檢體，大幅提升檢測效率。