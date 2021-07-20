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籌碼兩極！外資大賣融資創高 多頭未變留意二關鍵

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台股指數今（20）日跌破月線關卡，且在籌碼面上出現兩極變化，昨（19）日外資再度出現大賣424億元，但融資卻是逆勢衝上歷史新高的2,999億元，華南投顧董事長儲祥生認為，目前融資緩增、櫃買指數連創10幾年新高，顯示台股氣勢足、人氣旺，多頭格局沒仍問題，不過，後市多空是否扭轉需觀察二大重點。

今年以來外資法人在台股持續維持買少賣多的操作，昨日外資法人單日再大動作賣超逾424億元，持平今年5月11日外資的賣超金額，不過，當天台股指數卻是重挫652點，昨日在台股僅下跌106點，籌碼面上，融資昨日增加42億元，內資的接手是力抗外資賣壓的主要力道。

對於籌碼面上，台股融資在昨日登上2,999億元的歷史新高，而外資單日賣超卻是寫近2個多月單日最大賣超，華南投顧董事長儲祥生認為，外資今年來就是買少賣多，目前看來，台股資金和人氣都相當充足盤勢仍維持多頭格局。

儲祥生進一步指出，融資來看，昨日雖已登上歷史新高水位，但是觀察融資增加步調是有增有減、緩步墊高的方式增加，這樣的方式對大盤走勢較健康、有利；此外，儲祥生也強調，目前台股集中市場指數雖然跌破月線，但櫃買市場指數卻是持續攀升，近三個交易日指數連續創波段新高，也是2007年以來新高，以大盤融資及櫃買指數表現來看，台股資金及人氣面都相當強勁。

不過，儲祥生也指出，後市台股多空是扭轉的觀察有二大重點，一是若美股出現連續性重挫並走空，台股勢必也將多空扭轉；二是若台股融資不是目前的緩增，而是出現連續性大增，再搭配股價急漲，反而將有短線過熱需回檔修正的疑慮。

台股指數 外資 儲祥生

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