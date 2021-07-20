若電子占比提升至五成 法人：有利高價股後市看俏

台股近日遇萬八點拉回整理，根據統計，成分股聚焦於高價股的特選小資高價30指數，7月以來，表現略勝過台灣加權指數及MSCI中小型股指數，未來幾周隨疫苗陸續到貨、政府鬆口表示防疫鬆綁有望，加上本周資金逐漸回流電子股，台股展望正向，有助延續高價股漲勢，建議投資人可以ETF參與高價股行情。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，本土疫情近期頗有受控跡象，且疫苗自5月後到貨量逾800萬劑，根據政府統計至14日，疫苗覆蓋率已達17%，政府已表示三級警戒可望於月底前降級，此舉有望刺激內需消費，加速景氣回溫，有助穩固市場信心。

張逸敏強調，高價股多半為各產業中具代表性的龍頭企業，不管是晶圓代工、NB製造、IC設計、紡織業、電商等等，龍頭企業幾乎都是該產業中股價最高的，這類高價股往往能因掌握關鍵技術，或因市占率高擁有規模經濟等優勢，使股價表現相對不寂寞。

張逸敏指出，尤其多數高價股仍集中在電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在4成，甚至5成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信小資高價30 ETF（00894）為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，即將於7月27日到7月30日盛大開募，成分股包含數檔千金股，幫助小資族輕鬆入手價值千金的股票。中信小資高價30 ETF追蹤的特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族，於基金募集期間只要15,000元就能錢進高價股。