快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

若電子占比提升至五成 法人：有利高價股後市看俏

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股近日遇萬八點拉回整理，根據統計，成分股聚焦於高價股的特選小資高價30指數，7月以來，表現略勝過台灣加權指數及MSCI中小型股指數，未來幾周隨疫苗陸續到貨、政府鬆口表示防疫鬆綁有望，加上本周資金逐漸回流電子股，台股展望正向，有助延續高價股漲勢，建議投資人可以ETF參與高價股行情。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，本土疫情近期頗有受控跡象，且疫苗自5月後到貨量逾800萬劑，根據政府統計至14日，疫苗覆蓋率已達17%，政府已表示三級警戒可望於月底前降級，此舉有望刺激內需消費，加速景氣回溫，有助穩固市場信心。

張逸敏強調，高價股多半為各產業中具代表性的龍頭企業，不管是晶圓代工、NB製造、IC設計、紡織業、電商等等，龍頭企業幾乎都是該產業中股價最高的，這類高價股往往能因掌握關鍵技術，或因市占率高擁有規模經濟等優勢，使股價表現相對不寂寞。

張逸敏指出，尤其多數高價股仍集中在電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在4成，甚至5成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信小資高價30 ETF（00894）為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，即將於7月27日到7月30日盛大開募，成分股包含數檔千金股，幫助小資族輕鬆入手價值千金的股票。中信小資高價30 ETF追蹤的特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族，於基金募集期間只要15,000元就能錢進高價股。

高價股 ETF 疫苗

延伸閱讀

盧秀燕視察快打站 婦打完疫苗15分鐘後嘔吐不適送醫

第3輪預約涵蓋上班族 林智堅：增晚上、假日接種時段

影／北市自購疫苗？盧秀燕：重要戰略物資「有就要買」

高端疫苗許可期限 怎麼訂才合理

相關新聞

台積電跌破季線 英特爾、格羅方德若合體進攻 外資：最大威脅是「這個」

護國神山台積電（2330）股價今（19）日跌破季線，針對最大對手英特爾傳出擬收購晶圓四哥格羅方德一事，外資分析短期內應無法撼動台積電在業界的領先技術與地位，但長線上卻有一大威脅。

高端疫苗通過EUA可專案製造 早盤漲停鎖死

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，高端疫苗（6547）通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造；高...

電動車中的關鍵主流 許多產業看到「新藍海」

萬寶投顧楊惠宇表示，人類前後總共歷經了三次產業革命，第一次是由機器取代人力，人們開始懂得利用工具生產、第二次為「電」的使用及發明，全世界由「蒸汽時代」進入「電氣時代」，第三次為「科技革命」，電子計算機的發明帶動網路發展，全世界進入大量資訊流通時代。

鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現階段有兩大利空，Delta病毒致使美國新冠疫情捲土重來，6月23日新增確診1.1萬例、7月16日7.4萬例，上升5倍。再者美國通膨太高，民眾不敢消費，密西根大學消費者信心指數意外下滑，創5個月低點，於是上週美股終止連三紅，週線翻黑。

外資19日大賣台股424億

外資大逃殺，昨（19）日大賣台股424億元，為今年第四大賣超金額，加權指數終場下跌106點收17,789點；由於新冠變種...

就市論勢／IC載板、高速運算 帶勁

受台積電美國ADR連兩日下跌影響，台股昨（19）日開低走低，指數震盪整理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。