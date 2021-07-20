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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

外資最樂觀 里昂上修祥碩目標價至2,275元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
祥碩總經理林哲偉。報系資料照
祥碩總經理林哲偉。報系資料照

飛騰遭美國列入實體清單，祥碩（5269）5、6月持續繳出成長佳績，里昂證券指出，這顯示祥碩自有品牌的晶片競爭力優異，出貨穩健成長，隨著英特爾AlderLake拉貨，祥碩營收可望加速提升，2022年對超微晶片組的供貨恢復穩定，更將推動營運大幅成長，為此上修祥碩財測，目標價自1,750元上修到2,275元。

里昂目標價暫居外資圈對祥碩最高的股價預期，台股20日大跌，祥碩逆勢上漲，10點左右漲幅擴大到1.6%。

里昂表示，飛騰被列入實體清單後，市場一度擔心祥碩動能，但公司5、6月營收連續成長，凸顯自家晶片的性能優異持續吸引客戶。由於第3季英特爾AlderLake展開拉貨，祥碩host controller出貨顯著提升，預期本季營收較第2季增加三成，毛利率也會自第1季的50%，提升到52-53%。

里昂指出，看向2022年，祥碩營運有更多引擎，特別是先前居家辦公需求強勁導致PC零組件短缺，因而影響祥碩對超微 I/O晶片組的供貨動能，此一挑戰可望隨超微明年上半年新 I/O解決方案問市緩解，配合USB升級及祥碩PCIe 4有更廣泛的滲透，明年公司產品均價（ASP）預估較今年增一成以上，整體超微對祥碩的營收貢獻比也會達到52%。

里昂補充，目前主機板支援Thunderbolt介面成為主流，也有愈多像蘋果ARM架構為基礎的PC CPU支援Thunderbolt，而祥碩致力拓展Thunderbolt控制器的布局，受惠程度可觀。2022-2023年將是祥碩控制器的出貨高峰，營收貢獻比上看3%、7%。

里昂將祥碩今、明、後年每股純益（EPS）大幅上修到45元、69元、81元，33倍本益比推算的目標價為2,275元。

祥碩 營收 超微

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