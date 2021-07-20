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股王矽力-KY今除息 13分鐘填息

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
矽力-KY。記者杜建重／攝影
矽力-KY。記者杜建重／攝影

台股股王矽力-KY（6415）今（20）日進行除息交易，每股將配發10.5元現金股利，早盤只花大約13分鐘就填息，股價重新站回4,000元之上。

矽力今日進行除息交易，股東每股將配發10.5元現金股利，總計將發出9.75億元現金，股息預定8月13日入帳。

雖然美股重挫超過700點，造成台股今日開盤就大跌百點，但矽力股價以平盤價3,980元開出後，微幅震盪就開始向上，一路站回4,000元大關，早盤股價最高超過4,100元。

矽力去年合併營收138.7億元，年增28.7%，續創新高；去年歸屬母公司淨利32.78億元，年增40.9%，每股純益35.72 元，高於2019年的25.83元。矽力去年毛利率48.08%，比2019年的47.46%小幅提升。

矽力今年營運成長態勢不變認為，第2季包括工業類產品、資料中心、筆記型電腦、汽車、消費類照明和面板相關需求都很暢旺，帶動6月和第2季營收都創歷史新高。

矽力6月合併營收17.75億元，月增3.8%，也比去年同期大增67.4%；累計第2季合併營收52.6億元，季增25.8%，推升上半年合併營收94.4億元，年增53.3%。法人看好，今年全年營運應可達成年成長二至三成的目標。

展望2021年，矽力董事長陳偉認為，估計將更多投入未來趨勢發展的產業，在5G發展中對於通訊設備及用戶的需求、車用電子的持續投入，伺服器的電源應用以及在智慧化與自動化的工業產品等，在消費電子部分也將持續擴充技術領域，並提高產品整合度，增加產品應用類別，積極佈署相關研發計畫。

矽力 營收

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