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京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列、業者今停業清消

道瓊大跌725點 台股早盤跌逾百點、失守月線

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美股四大指數表現不一，僅費半指數小上漲，而道瓊大跌725點，導致台股今（20）日開盤下跌64點，開在17,724點，早盤指標股台積電（2330）、貨櫃三雄等持續走跌，使加權指數跌逾百點，跌破月線支撐。

由於變種病毒於全球快速傳播，市場擔憂經濟復甦步伐停滯，加上美國與盟友們指責中國政府主導大量網路攻擊，使地緣政治緊張有所升溫，在國際原油價格及美債殖利率明顯走低的影響下，能源、金融、旅遊等周期股表現最為弱勢。不過，半導體族群在Nvidia的領漲下則表現穩健，費半指數開低走高、尾盤由黑翻紅。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌725點，或2.09%，收在33962點；標普500指數下跌68.6點，或1.58%，收在4258.49點；Nasdaq指數下跌152.2點，或1.05%，收在14274.9點；費半指數上漲2.06點，或0.06%，收在3147.51點。

展望後市，統一投顧認為，台灣確診人數降溫，可望鬆綁降級，有利內需恢復。加上時序進入傳產及電子產業旺季，

以及之後股東會、法說會與財報季陸續登場，利多行情可期。

昨日台股下跌，回測月線有守，顯示下檔支撐強勁，雖然今晨美股因疫情升溫重挫，恰提供低檔買點，建議擇優選股，偏多操作。以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵及汽車相關等族群。

高殖利率 台股

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