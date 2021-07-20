快訊

京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列、業者今停業清消

陽明開盤跌3元 貨櫃三雄同步走低

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

陽明（2609）昨（19）日舉行法人說明會，今日開盤股價下跌3元，開盤價185元，貨櫃三雄股票同步走跌。

群益投顧表示，陽明在法說會釋出訊息顯示，隨時序進入傳統貨櫃需求旺季，加上多國港口壅堵致使市場運力周轉率下滑，7月16日 SCFI 指數 4054.42 點，一周上漲，續創歷史新高；美東線運價來到 9,655 美元 /FEU，一周上漲3.2%，美西線運價 5,334 美元/FEU，一周勁揚6.17%；歐洲線運價 7,023 美元/TEU，一周上漲4.18%，皆再創新高水準。

群益投顧說，儘管鹽田港已於6月恢復正常運作，但其所衍生出的船期延誤效應將於第3季持續發酵，加上其他東南亞國家疫情再度出現反覆，以及歐洲港口碼頭壅堵等事件恐同樣影響港口操作效率。整體而言，市場船舶周轉率無法有效提升、第3季又進入傳統需求旺季之下，運價水準有望維持高檔。

陽明受惠於歐洲線運價大幅攀升、美洲線運價處於高檔，陽明第1季稅後獲利 245.17 億元，每股稅後純益(EPS) 7.36元。第2季儘管預期油料成本較第1季墊高，但因塞港現象未見明顯舒緩跡象，而運河壅堵事件再度推升遠洋線運價走揚，在遠洋線運價水準漲勢優於預期下，群益預估，陽明第2季稅後獲利可望較第1季增加。

第3季國際港口事故頻傳，加上美國塞港未能完全緩解，有望支撐運價平均水準高於第2季，第3季獲利預估將高於第2季。展望 2021年，基於貨櫃海運產業供需結構及秩序皆朝正向趨勢發展，前三季受惠港口擁堵及蘇伊士運河事件效應發酵，獲利有望逐季走高。

陽明

延伸閱讀

貨櫃三雄法說會陸續登場 法人看好7月營收續旺

超級航運周 貨櫃三雄上秀

女大生當沖「航運股」慘賠5位數 心痛喊：我的學費啊

航運族群續疲 長榮盤中一度跌停

相關新聞

高端疫苗通過EUA可專案製造 早盤漲停鎖死

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，高端疫苗（6547）通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造；高...

電動車中的關鍵主流 許多產業看到「新藍海」

萬寶投顧楊惠宇表示，人類前後總共歷經了三次產業革命，第一次是由機器取代人力，人們開始懂得利用工具生產、第二次為「電」的使用及發明，全世界由「蒸汽時代」進入「電氣時代」，第三次為「科技革命」，電子計算機的發明帶動網路發展，全世界進入大量資訊流通時代。

鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現階段有兩大利空，Delta病毒致使美國新冠疫情捲土重來，6月23日新增確診1.1萬例、7月16日7.4萬例，上升5倍。再者美國通膨太高，民眾不敢消費，密西根大學消費者信心指數意外下滑，創5個月低點，於是上週美股終止連三紅，週線翻黑。

外資19日大賣台股424億

外資大逃殺，昨（19）日大賣台股424億元，為今年第四大賣超金額，加權指數終場下跌106點收17,789點；由於新冠變種...

就市論勢／IC載板、高速運算 帶勁

受台積電美國ADR連兩日下跌影響，台股昨（19）日開低走低，指數震盪整理。

富邦臺灣中小ETF投組配置 下半年轉戰電子股

今年上半年台股表現佳，加權指數漲幅逾兩成，追蹤台灣股市的原型股票ETF中，富邦臺灣中小（00733）ETF績效表現最為亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。