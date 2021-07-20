陽明開盤跌3元 貨櫃三雄同步走低

陽明（2609）昨（19）日舉行法人說明會，今日開盤股價下跌3元，開盤價185元，貨櫃三雄股票同步走跌。

群益投顧表示，陽明在法說會釋出訊息顯示，隨時序進入傳統貨櫃需求旺季，加上多國港口壅堵致使市場運力周轉率下滑，7月16日 SCFI 指數 4054.42 點，一周上漲，續創歷史新高；美東線運價來到 9,655 美元 /FEU，一周上漲3.2%，美西線運價 5,334 美元/FEU，一周勁揚6.17%；歐洲線運價 7,023 美元/TEU，一周上漲4.18%，皆再創新高水準。

群益投顧說，儘管鹽田港已於6月恢復正常運作，但其所衍生出的船期延誤效應將於第3季持續發酵，加上其他東南亞國家疫情再度出現反覆，以及歐洲港口碼頭壅堵等事件恐同樣影響港口操作效率。整體而言，市場船舶周轉率無法有效提升、第3季又進入傳統需求旺季之下，運價水準有望維持高檔。

陽明受惠於歐洲線運價大幅攀升、美洲線運價處於高檔，陽明第1季稅後獲利 245.17 億元，每股稅後純益(EPS) 7.36元。第2季儘管預期油料成本較第1季墊高，但因塞港現象未見明顯舒緩跡象，而運河壅堵事件再度推升遠洋線運價走揚，在遠洋線運價水準漲勢優於預期下，群益預估，陽明第2季稅後獲利可望較第1季增加。

第3季國際港口事故頻傳，加上美國塞港未能完全緩解，有望支撐運價平均水準高於第2季，第3季獲利預估將高於第2季。展望 2021年，基於貨櫃海運產業供需結構及秩序皆朝正向趨勢發展，前三季受惠港口擁堵及蘇伊士運河事件效應發酵，獲利有望逐季走高。