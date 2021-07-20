櫃買中心戰略新板 今日正式開板
為配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，櫃買中心於現行多層次資本市場架構下的興櫃股票市場增設戰略新板，協助創新業者進入資本市場籌資，今日與證交所增設的臺灣創新板共同舉辦聯合開板典禮。
首檔登錄戰略新板股票為東研信超將於7月26日開始交易。
櫃買中心表示，這次聯合開板典禮邀請行政院長蘇貞昌蒞臨給予勉勵，並將由行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧，及櫃買中心董事長陳永誠與證交所董事長許璋瑤，共同進行揭牌儀式，象徵我國資本市場邁向新里程碑。
櫃買中心戰略新板與證交所臺灣創新板聯合開板典禮今日(星期二)上午10點舉行，基於防疫考量，開板典禮不開放媒體入場，採「共訊」方式辦理，並將於Youtube平台同步實況播出，相關Youtube影片連結將掛置於櫃買中心官網首頁，歡迎各界一齊觀看，共同見證此一資本市場的重要時刻。
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