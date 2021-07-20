台灣創新板今日正式開板 打造新創企業籌資新聚落

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心將於7月20日共同主辦「臺灣創新板及戰略新板聯合開板典禮」，將邀請行政院蘇貞昌院長、金融監督管理委員會黃天牧主委、國家發展委員會龔明鑫主委致詞勉勵及期許，並邀請證券商及會計師等中介機構代表一同歡慶資本市場邁向新的里程碑。

開板典禮今日上午10點至10點30分透過證交所「WebPro 3.0影音傳播網」(https://webpro.twse.com.tw/webportal/?liveChannelId=1)及Youtube網站(https://www.youtube.com/watch?v=Ou2zCfXydIs)等頻道全程實況轉播典禮活動，完整影音紀錄亦將於典禮結束後上傳至網站，供投資大眾瀏覽觀看。

國家發展委員會表示，台灣要能成功轉型為創新驅動經濟，就必須打造良好的新創投資環境，以鼓勵、支持及培植新創事業發展，帶動我國產業轉型。證交所於推動公司上市過程中觀察到，台灣有很多優秀的新創企業，惟因事業發展初期多處於虧損狀況，致未能符合一般上市條件的營業收入或獲利能力等標準，難以進入資本市場籌資。

配合政府優化產業投資環境的政策目標，證交所「台灣創新板」法規已於3月31日公告實施，鼓勵擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的公司，透過資本市場籌措長期穩定的資金，協助企業加速成長及永續發展。

證交所的「台灣創新板」經參採國際間主要交易所上市條件，調整現行制度以符合新創企業需求，不以獲利為主要上市標準，並導入合格投資人、簡易公開發行程序及上市後法令遵循之保薦人制度，期能引導資金投入創新生態圈，打造嶄新的籌資管道，進而彰顯新創公司價值，並帶動經濟發展的良性循環。

台灣資本市場運作已有60餘載，於現行多層次資本市場架構下創設「臺灣創新板」，除接軌國際資本市場發展方向，擴大提供新創企業籌資新選擇，滿足其業務發展的資金需求，亦為我國資本市場永續發展注入新的成長動能。