快訊

思念的一公厘：日本「京阿尼縱火事件」的浴火重生

台灣創新板今日正式開板 打造新創企業籌資新聚落

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心將於7月20日共同主辦「臺灣創新板及戰略新板聯合開板典禮」，將邀請行政院蘇貞昌院長、金融監督管理委員會黃天牧主委、國家發展委員會龔明鑫主委致詞勉勵及期許，並邀請證券商及會計師等中介機構代表一同歡慶資本市場邁向新的里程碑。

開板典禮今日上午10點至10點30分透過證交所「WebPro 3.0影音傳播網」(https://webpro.twse.com.tw/webportal/?liveChannelId=1)及Youtube網站(https://www.youtube.com/watch?v=Ou2zCfXydIs)等頻道全程實況轉播典禮活動，完整影音紀錄亦將於典禮結束後上傳至網站，供投資大眾瀏覽觀看。

國家發展委員會表示，台灣要能成功轉型為創新驅動經濟，就必須打造良好的新創投資環境，以鼓勵、支持及培植新創事業發展，帶動我國產業轉型。證交所於推動公司上市過程中觀察到，台灣有很多優秀的新創企業，惟因事業發展初期多處於虧損狀況，致未能符合一般上市條件的營業收入或獲利能力等標準，難以進入資本市場籌資。

配合政府優化產業投資環境的政策目標，證交所「台灣創新板」法規已於3月31日公告實施，鼓勵擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的公司，透過資本市場籌措長期穩定的資金，協助企業加速成長及永續發展。

證交所的「台灣創新板」經參採國際間主要交易所上市條件，調整現行制度以符合新創企業需求，不以獲利為主要上市標準，並導入合格投資人、簡易公開發行程序及上市後法令遵循之保薦人制度，期能引導資金投入創新生態圈，打造嶄新的籌資管道，進而彰顯新創公司價值，並帶動經濟發展的良性循環。

台灣資本市場運作已有60餘載，於現行多層次資本市場架構下創設「臺灣創新板」，除接軌國際資本市場發展方向，擴大提供新創企業籌資新選擇，滿足其業務發展的資金需求，亦為我國資本市場永續發展注入新的成長動能。

資本市場 證交所

延伸閱讀

兩種情況 才可能中止菱光收購案

立委籲股東會延後 金管會：2週內決定

落實綠色金融／金管會主委黃天牧：打造新核心價值

金融座談巡迴系列／黃天牧：金融科技兼顧數位正義

相關新聞

鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現階段有兩大利空，Delta病毒致使美國新冠疫情捲土重來，6月23日新增確診1.1萬例、7月16日7.4萬例，上升5倍。再者美國通膨太高，民眾不敢消費，密西根大學消費者信心指數意外下滑，創5個月低點，於是上週美股終止連三紅，週線翻黑。

外資19日大賣台股424億

外資大逃殺，昨（19）日大賣台股424億元，為今年第四大賣超金額，加權指數終場下跌106點收17,789點；由於新冠變種...

就市論勢／IC載板、高速運算 帶勁

受台積電美國ADR連兩日下跌影響，台股昨（19）日開低走低，指數震盪整理。

公司治理100 新增32檔

臺灣指數公司公布公司治理100指數成分股本年度定期審核結果，新納入鴻海（2317）、緯穎等32檔股票，審核結果自昨（19...

獲利穩定族群 優選

台股昨（19）日回檔修正，指數失守17,800點關卡；法人表示，台股短線多空激戰，走勢預期持續高檔震盪格局，投資人在操作...

解封題材 炒熱概念股

三級警戒以來，民眾已在家悶了兩個多月，最近因疫情趨緩，民眾對於7月下旬解封有很高的期待，讓內需、觀光等族群概念股同步受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。