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台指期夜盤震盪下行！盤中跌逾1% 低點觸及17,608點
美股短線行情轉空，台股偏空反映，台指期19日夜盤開盤後即震盪下行，盤中跌逾1%，低點觸及17,608點，法人指出，目前新台幣呈現走貶態勢下，短線台股震盪偏空。
截至晚間10時左右，道瓊指數重挫700點、跌幅2%，在台掛牌的的美國道瓊期貨也下跌1.6%。
外資19日在現貨賣超424億元，期貨淨空單增加至33,866口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為偏空格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為5.7萬口，買權OI增量呈現積極，目前選擇權上檔壓力沉重。
法人指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏空，月選偏空態勢，整體籌碼面偏空格局。技術面台股7月以來呈現高檔震盪整理，目前在萬八位置逐漸盤弱下，短線台股將再測試月線支撐。
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