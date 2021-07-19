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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

外資大逃殺單日賣超424億 這十檔賣最大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（19）日收在17,789.25點，三大法人同步賣超，尤以外資單日賣超424.04億元最高，統計外資提款前十大個股中，以金控股及電子股為主，賣超開發金最多，單日賣超54,079張，賣超聯電（2303）32,265張居第二，台積電（2330）也遭外資賣超21,917張。

台股今日以17,854.35點開低後一度下滑至17,708.15點，電子股走弱，權值股台積電、聯發科（2454）、聯電、鴻海（2317）等股齊挫，大盤指數終場以17,789.25點作收，下跌106點，三大法人賣超452.86億元，外資賣超424.04億元，投信賣超13.6億元，自營商賣超（合計）15.2億元。

外資今日賣超前十大個股依序是開發金（2883）、聯電、新光金（2888）、華邦電（2344）、富邦金（2881）、台積電、群創（3481）、台玻（1802）、國泰金（2882）、鴻海等；金融股占4檔，電子股5檔，晶國代工雙雄仍是外資重要提款機；另外，貨櫃三雄陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）也都遭外資賣超。

在外資大賣超的同時，今日買超前十大個股則有彩晶（6116）、炎洲（4306）、集盛（1455）、新纖（1409）、至上（8112）、春源（2010）、華航（2610）、冠德（2520）、永豐餘（1907）、長榮航（2618）等。

外資 台積電

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