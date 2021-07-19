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電子走弱台股收跌106點 三大法人賣超452.86億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（19）日開低後一度下滑至17,708.15點，電子股走弱，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）等股齊挫，大盤指數終場以17,789.25點作收，下跌106點，成交量4,674.5億元；三大法人賣超452.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超424.04億元，投信賣超13.6億元，自營商賣超（合計）15.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.89億元，自營商（避險）賣超7.31億元。

台股今日以17,854.35點開低，電子權值股疲軟，台積電失守季線，大立光（3008）也收黑，盤面上以傳產原物料股包括鋼鐵股、運輸股表現抗跌，指數終場收17,789.25點，跌幅0.59%。

自營商 台積電

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