聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資上周買超台股 今年累計仍賣超逾4000億元
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超478.04億元，其中買超開發金6.88萬張最多，另賣超南亞科2.93萬張最多。截至7月16日為止，外資累計賣超金額4319億元。
證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5560.11億元，總賣出金額5082.07億元，買超為478.04億元，另統計自今年初至7月16日止，外資總買進金額為12兆5650.82億元，總賣出金額12兆9970.51億元，累計賣超4319.69億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6079.55億元，占全體上市股票市值的43.18%，較7月9日的23兆1681.06億元增加4398.49億元。
此外，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為開發金、聯電、新光金；賣超最多的前三名為南亞科、大成鋼、宏碁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言