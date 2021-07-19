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外資上周買超台股 今年累計仍賣超逾4000億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超478.04億元，截至7月16日為止，累計賣超金額4319億元。本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超478.04億元，截至7月16日為止，累計賣超金額4319億元。本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超478.04億元，其中買超開發金6.88萬張最多，另賣超南亞科2.93萬張最多。截至7月16日為止，外資累計賣超金額4319億元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5560.11億元，總賣出金額5082.07億元，買超為478.04億元，另統計自今年初至7月16日止，外資總買進金額為12兆5650.82億元，總賣出金額12兆9970.51億元，累計賣超4319.69億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6079.55億元，占全體上市股票市值的43.18%，較7月9日的23兆1681.06億元增加4398.49億元。

此外，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為開發金、聯電、新光金；賣超最多的前三名為南亞科、大成鋼、宏碁。

外資 南亞科

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