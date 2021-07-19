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台股11檔創新高 這檔金控股入榜

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖， 本報資料照片
台股示意圖， 本報資料照片

台股上周創下萬八新高，今（19）日則是開低，大型電子股走弱，但盤中創下歷史新高的公司仍是以電子股居多，尤其是半導體相關群族，成為資金搶進的標的，統計盤中有11檔持續創下歷史天價，其中，富邦金（2881）、德麥（1264）兩家為非電族群的創高股，不過，午盤後富邦金微幅翻黑。

台股上周五大跌，截至上周五，以收盤價來看，有26檔創下歷史新高，今日台股續挫，創新高的家數也減少，但統計仍有10檔寫下歷史新高，包括瑞昱（2379）、台光電（2383）、倚強科、漢磊（3707）、凌通（4952）、界霖（5285）、盛群（6202）、九齊（6494）、亞泰金屬（6727）等電子股，非電子股則僅有兩家，分別是富邦金及德麥持續創下新高，另外，富鼎（8261）攻上漲停100.5元，則是平歷史新高。

富邦金今年6月認列一次性未分配盈餘稅款21.4億元，自結稅後純益128.7億元，年增324%。累計今年前六月稅前淨利已突破一千億元大關，達1,026.02億元，前6月稅後純益876.61億元，年增135%，每股純益8.29元，續居金控每股獲利王寶座。

本周是金融股超級股東會周，多家金控股將召開股東會，包括富邦金、國泰金（2882）、中信金（2891）預計在23日舉辦股東會，金控公司上半年獲利表現佳，市場期待可再釋出好消息，加上，將進入除權息旺季，金控股也可望吸引資金卡位；富邦金今日以84.5元開高，一度拉升至85.7元，續創歷史新高，不過在午盤過後，股價一度翻黑至82.4元。

德麥今日以311元開高，一度拉升至320元，再創下歷史新高，盤中漲幅2.92%，但盤中成交量僅23張，屬績優冷門股。

富邦金 股東會

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