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零股交易熱絡 法人：可聚焦高價股的台股ETF

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
近十交易日零股交易成交金額前10名。
近十交易日零股交易成交金額前10名。

盤中零股交易自去年10月26日上路以來，成為許多小資族選擇的投資工具。觀察台灣證券交易所近十日零股交易成交金額前十名的公司，多數為股價高、動能強勁，且近期討論度高的企業。中信投信即將募集的中信小資高價30 ETF，將小資熱門股與高價股結合基本面分析進行篩選，納入30檔最夯高價股，幫助小資族一手掌握熱門標的，還能做到風險分散的效果。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，小資族因資金有限，投資較難進行分散布局，若是單押個股，投資風險較高。透過ETF投資，不用煩惱如何挑選標的，又可節省頻繁換股所衍生的操作成本，還能以相對親民的價格就能成為一籃子高價股的股東。中信小資高價30 ETF主要追蹤台灣指數公司特選小資高價30指數，其30檔成分股平均股價達722元，經過公司治理、財務面及流動性等條件篩選，同於買進PR值位於99%的高價優等生，是台灣首檔聚焦高價股的台股ETF。

觀察近十個交易日零股交易排行，包含台積電（2330）、聯發科（2454）、富邦媒（8454）、大立光（3008）、聯詠（3034）等企業，均為特選小資高價30指數成分股。可說是廣納高競爭性、高獲利、高動能、高貴的股票，不分產業、題材，都可以在這檔ETF中找到。

張逸敏表示，近期台股受到國際局勢拖累，表現相對疲軟，尤其在當沖交易催化，還有部分市場資金集中在特定族群的情況下，台股盤面輪動加速明顯，更容易呈現高檔震盪的格局。然觀察全球局勢，儘管歐美染疫人數仍持續上揚，但就業、核心消費等數據表現相當強勁，預料復甦格局不變。

張逸敏說，在類股輪動快速的環境中，投資人更應做好分散投資與平衡風險。ETF納入一籃子股票，波動幅度小於投資單一個股，因此對於想投資高價股的小資族而言，是相對穩健的選擇。

中信小資高價30 ETF追蹤指數為台灣指數公司特選小資高價30指數，指數篩選方式兼顧公司治理及股價須高於200元條件等特色，同時將近3個月零股交易的熱門標的納入篩選條件。企業財務面上，公司稅後純益需大於零，ROE或股利成長排名台股前段班，個股日平均成交金額須高於2,000萬元。種種條件篩選後，取股價前五高個股，其餘以夏普值排序。

ETF 高價股

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