台積電連兩個交易日市值蒸發逾8千億元 供應鏈跟跌

晶圓代工龍頭台積電（2330）上週四（15日）舉行法說會，法說會後兩個交易日股價連跌兩天，今（19）日一度跌破580 元大關，兩個交易日市值蒸發超過8,000億元。

台積電上週四舉行線上法說會公布第2季財報並說明第3季營運展望，第2季營收雖然達到3624.1億元，季成長近2.7%，微幅高於財測高標，但毛利率降到50%，低於首季的52.4%，營業利益率同步降到39.1%，單季獲利季減3.8%，每股稅後純益為5.18元。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11.7%，平均毛利率介於49.5%至51.5%，營業利益率介於38.5%至40.5%之間，本季「雙率」算持穩。

從台積電第3季財測來看，營收預估值的高標和多數外資預估相當，算是中性，不算有驚喜；加上預估毛利率「

50%」是長期可實現目標，法人解讀為先進製程投資成本高、回收壓力大，毛利率最好的狀態就是50%，法說會後引來連續兩天股價大跌。

台積電16日股價單日大跌25元、收在589元，跌幅超過4%，單日市值就蒸發近6,500億元。今日也不改跌勢，開盤不久一度跌破580，下跌超過10元，跌幅逾1%，市值最多減少超過2,500億元，早盤股價仍在力守580元大關。

隨著台積電股價持續走弱，晶圓代工二哥聯電（2303）股價跟著連跌兩個交易日，供應鏈相關的環球晶（6488）、家登（3680）、精材（3374）、均豪（5443）、益登（3048）等跌幅同樣續跌，不少個股目前的跌幅多達2%到4%。