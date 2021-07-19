太陽能模組新訂單可望漲價反應成本 今類股齊轉強
第二季以來國內太陽能模組價格爭議影響下游拉貨，近日在政府居中協調下可望理性落幕，後市在後市模組廠新接訂單仍可望上漲反應成本之下，今（19）日台股大盤指數一度重逾180點下，太陽能股表現相當強勁，包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）及元晶（6443）等多數太陽能股都是逆勢上漲表現。
對於先前的太陽能模組價格爭議，國內太陽能業者表示，處理的三大原則為： 1.尊重合約精神，努力與系統廠商進行誠信溝通 。2.對未簽約訂單，合理調升售價以反應成本上漲。3.努力促進產業界上下游團結，共同支持政府綠能政策。
因此，除了原有已簽約的訂單將尊重合約精神出貨之外，對於未簽約的訂單及未來新接的訂單都可望調漲價格以反應成本，對太陽能模組廠來說，有機會逐漸擺脫第二季毛利率下滑的壓力。
由於下半年毛利率有機會因價格調漲而回穩，甚至小幅上升，今日太陽能股表現相當強勢，盤中除了達能（3686）最早攻上漲停板之外，另外，主要太陽能模組廠包括聯合再生、茂迪、元晶及安集（6477），盤中股價漲幅也都在2%至5%之間，另外，新晶投控（3713）、太極（4934）及國碩（2406）也都是逆勢上漲表現。
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