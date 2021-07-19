中國商機爆發 大摩喊買新唐、目標價155元

摩根士丹利指出，中國MCU產業因應晶圓產能短缺，未來五年將加速自製化，2025年相關市場規模預期擴張六倍達20億美金，大陸MCU廠於全球市占上看一成，相關有利新唐（4919）、兆易創新、中穎電子等大中華MCU供應鏈成長，首次追蹤評等「優於大盤」；新唐目標價喊上155元。

摩根士丹利出具近百頁大報告追蹤MCU供應鏈，內容指出，全球晶圓產能短缺加快中國MCU自製化速度，2020年當地MCU市場超過50億美金，但來自在地供應商的產值僅3億美金，未來自製化加速，市場規模預估擴張到80億美金，自製產值提升六倍至20億美金。

摩根士丹利表示，MCU產業雖然已經進入成長周期，但中國自製化商機才起飛，2021為轉折元年，預估未來五年當地MCU市場將複合成長44%，遠高於中國GDP增速的3-8%；而目前中國MCU自製比率僅6%，2025年將提升到25%，同期中國MCU廠於全球市占率也會從目前的2-3%，大幅提升到10%。

摩根士丹利表示，中國加速自製化時期，國際MCU大廠如恩智浦、英飛凌、STM等大陸訂單預期逐步流失，取而代之是大中華MCU廠兆易創新、中穎電子、新唐等崛起，兆易創新為最大贏家。今年第1季，大中華MCU廠毛利率普遍落在35-45%，已具備良好體質提供投資人介入。

新唐方面，為台灣專注發展消費型和工業化MCU的指標，摩根士丹利認為，新唐去年完成收購Panasonic Corporation旗下半導體事業PSCS，改名為NTCJ，對MCU發展帶來極大效益，最直接的優勢就是新唐工業化和車用產品比重大幅提升到四成以上，現階段MCU的產品組合也有和國際大廠較勁的競爭力。

摩根士丹利看好新唐併購效益顯現，加上全球MOSFET、感測器及BMIC需求穩定成長，預估新唐2020-2023年營收複合成長達40%，今、明、後年每股純益（EPS）挑戰4.6元、7.2元、8.6元。