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台股開盤下跌40.9點 台積電開盤跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖， 本報資料照片
台股示意圖， 本報資料照片

台股今(19)日開盤下跌40.9點，開盤指數17,854.35點；台積電（2330）開盤下跌6元至583元，貨櫃三雄則開盤走揚。

群益投顧說，市場反應台積電法說消息，跳空開低、最低跌逾250點；不過，航運和金融股拉抬指數，封閉空方缺口穩住多頭信心，短線台積法說後加權指數低點17,779不跌破，指數就高檔強勢整理。盤面各類股明顯被航運股走勢所影響；大盤之前日K連七黑、近日連二紅,亦跟隨貨櫃三雄之前回檔和連續兩天反彈腳步。

群益投顧說，上半周先看貨櫃三雄股東會風向，為短線支撐多頭信心的關鍵，中小型電子股容易看航運臉色做表現。本周三台指期結算日過後，下半周美科技股財報普遍超標可期，電子股有機會做偏多表現。此外，鴻海（2317）、中美晶（5483）7月22日除息，很多除權息熱門股亦可為短線操作標的選項。

台積電 電子股

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