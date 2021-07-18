法人：台股本周上攻1萬8200點

台股上周一度站上1萬8000點，對於本周台股走勢，法人指出，高檔震盪的趨勢不變，本周指數區間預期為1萬7600點至1萬8200點之間；選股方面，電子股加溫，零組件、中小股先行；金融股默默吃錢，優質股明顯；傳產股不追高，逢低買前景。

台股上周四在傳產、電子同步上攻帶動下，收盤價站穩萬八大關之上，周五受到台積電下挫拖累，加權指數終場下跌138點、跌幅0.77%，收在1萬7895點，再度回落至萬八之下，不過，上周台股在電子股人氣回籠激勵下，一甩前一週的頹勢，全周上漲233點，周線收紅1.32%。

永豐投顧指出，去年台股看台積電獨秀，今年變成台積電躺平，但是航海王大放光芒，整體結果就是指數持續推進。上半年資金被傳產股吸乾，但是上週已經見到資金擴散，特別是投信賣上市、買上櫃，就是下半年轉變的訊號。再說外資賣壓固然可怕，但是對台股的衝擊力已大不如前，投資人還是就市場整體現象來決定策略。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前歐美進入解封之際，增添未來科技需求預估困難，尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電訂單出現鬆動，預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底，甚至有機會延續到2022年，包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業；另一方面，預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升；電動車成長趨勢亦將帶動相關供應鏈產值持續提升，應該是投資布局重點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，看好第三季向來是科技股傳統旺季，且電子零組件長短料調整疑慮已反映在股價上，下半年又有科技新品將上市，未來有利於資金類股輪轉，並展開科技與傳產雙主軸的多頭行情。選股方面，看好下半年美歐解封後帶來的消費熱潮，以及手機新機備貨潮開始發酵，除了持續聚焦具有遠距題材的5G、電動車、高效能運算的半導體相關產業鏈外，也看好強勁需求所推升的消費性電子類股，如光電、LED、TFT等相關類股；傳產方面，特別看好航運第三季獲利上修所帶動的上攻契機。

永豐投顧則說，大盤自5月低點以來已上漲近3000點，主動退出戰局可能掉入先入為主的困局，以航運股為例，過去長榮的歷史天價在1990年2月的98.5元，本波段高價則已遠超過市場想像。目前大盤尚未跌破月線，應該追隨趨勢，仍站穩多方立場。總結而言，上周大盤站上萬八，高檔震盪趨勢不變，本周有機會再攻；選股方面，電子股加溫，零組件、中小股先行；金融股默默吃錢，優質股明顯；傳產股不追高，逢低買前景。