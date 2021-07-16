公司治理指數新增陽明 00692「貨櫃雙雄」都買了

臺灣指數公司16日公布「公司治理100指數」成分股定期審核結果，新納入鴻海(2317)、陽明(2609)、友達(2409)等32檔股票，台股中唯一連結該指數的富邦公司治理100(00692)已經完成換股。其中，該ETF原本已有貨櫃龍頭長榮(2603)，納入陽明後，將同時持有「貨櫃雙雄」。

臺灣指數公司公告，「公司治理100指數」本次納入鴻海、陽明、友達、嘉泥(1103)、伸興(1558)、岱宇(1598)、正隆(1904)、上銀(2049)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、超豐(2441)、聯邦銀(2838)、國票金(2889)、欣興(3037)、晶技(3042)、大量(3167)、景碩(3189)、創意(3443)、上緯投控(3708)、泰鼎-KY(4927)、崇越(5434)、工信(5521)、盛群(6202)、晶碩(6491)、和潤企業(6592)、緯穎(6669)、南電(8046)、至上(8112)及達方(8163)32檔股票，相關調整於16日盤後、19日開盤起生效。

富邦公司治理隨指數換股，16日盤後公布的成分股已經是換股後的結果，主要納入的成分股中，鴻海獲配4.3%權重，晉升第二大持股，陽明有1.3%，列第12，另廣達配有0.9%，友達0.5%等，最大成分股維持台積電(2330)不變。

此前富邦公司治理已投資長榮，納入陽明後，將同時有貨櫃雙雄，現長榮約有2.4%權重，為第四大成分股，雙雄合計約3.85%。

富邦公司治理是富邦投信旗下熱門的台股ETF，目前規模逾112億元，超過6.8萬人投資。隨貨櫃雙雄納入，航運股16日再度反彈，預期ETF關注度也會增加。

臺灣指數公司補充，「公司治理100指數」每年7月定審，以證交所掛牌的上市公司為選股池，進一步過濾近1年日均值排名倒數20%的股票；後將採樣母體內符合流動性檢驗的個股，挑選符合「近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」條件者，再以「近一年稅後淨利」及「近一年營收成長率」排名，並將排名加總後由小至大排序，選取前100檔為成分股。