群益證主辦增你強競拍可轉債「增你強四」開始投標

群益金鼎證券主辦增你強（3028）發行國內第四次無擔保轉換公司債「增你強四」（30284），發行期間三年，可轉債每張面額為10萬元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股，轉換價格為29元，轉換價相較普通股股價溢價率為103.35%。

這次發行採競價拍賣方式承銷，19日開始投標，競拍底標價為101元，競拍總張數5,100張，每人最高得標張數合計不超過510張，投標期間為7月19日至21日三個營業日，預計7月23日開標、8月3日於櫃檯買賣中心掛牌。

增你強電子為專業電子零組件經銷通路商，主要代理產品包含線性IC、邏輯及特定應用IC、數位IC、功率場效應電晶體、記憶卡、模組等相關電子零組件產品，其所代理銷售之電子零組件產品主要用於手持裝置、電腦及其周邊、消費電子、網通及通訊、工業電子、汽車電子等，主要客戶遍及國內外知名電子產品製造商。

受惠於終端的需求強勁，增你強6月營收34.48億元，年增率28.62%，上半年累積營收208.4億元，累積營收年增率55.19%。群益金鼎證券指出，展望下半年，因國際原廠於6月起陸續調漲售價，對於通路商的營運表現也有望墊高。就需求面而言，包含車用電子、伺服器、資料中心、5G等相關應用仍殷切，整體營運展望仍正面看待。