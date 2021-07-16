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永豐金證大戶投APP升級 推免費美股即時報價下單

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美股投資熱持續升溫，永豐金證券宣布，「大戶投APP」升級提供免費美股「即時報價、選股交易」功能；永豐金證券表示，「大戶投APP」強化零股與存股投資，領先業界四大亮點，包括零股交易即時帳務、理財管家申購推播、聰明選股存股指南、趨勢評析個股評級，協助投資人輕鬆即時掌握台美雙市場投資機會。

永豐金證券全新打造「大戶投APP」，甫一上市即獲好評，6月單月下載量突破3萬，ios、Android應用評價4星；永豐金證券表示，過去一年是券商數位轉型的重要期，台灣整體開戶數突破1,100萬人，20到30歲大量年輕人湧入股票市場，在防疫期間為了盡量減少人流接觸，業者必須提供完善的線上服務，促成券商數位化服務快速進展。

「大戶投APP」新增免費美股即時報價、選股交易功能，適用全體新舊客戶，複委託原有的投資人，從APP Store與Google Play下載登入，線上填寫資料完成後即可使用；新客戶則可以點選線上快速開戶，不用紙本、不用臨櫃，防疫在家全程線上即可同時完成台股及複委託開戶，複委託帳戶開立後，即可下載登入「大戶投APP」免費取得美股即時報價及選股交易。

此外，新增設定觸價下單，讓美股交易者不用通宵盯盤，並提供獨家智慧選股指標，提供包括：強勁護城河股、龍頭企業股、看好未來前景股等12種選股方式，幫助美股新手提升選股能力。

「大戶投APP」開通社群登入模式，開放給非永豐金證券的投資人也可使用，強調以簡單交易、專業選股、貼心理財的數位服務核心，打造普惠金融友善投資工具。

APP 美股

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